Se viene el VAR semiautomático en el fútbol argentino: cuándo será su estreno

"El primer caso de éxito va a ser la final del 12 de diciembre de este año. Es algo que se venía tratando y se había aprobado. Ya el año que viene, seguramente por temas de implementación a partir del segundo semestre, lo tendremos en todos los estadios de Primera", señaló el directivo. La AFA también analiza la posibilidad de utilizarlo previamente en la definición de la Copa Argentina y en la próxima Recopa de Campeones de enero de 2027.