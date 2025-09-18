Se viene la Maratón de Buenos Aires: cuáles son los horarios y el recorrido

Para retirar el kit es necesario tener a mano el número de dorsal, que le debe haber llegado previamente a cada participante por email. Además, se debe presentar el código QR descargado o impreso desde la misma página y mostrar el documento con el que te inscribiste, ya sea DNI, pasaporte u otro, en formato físico o digital.

Todos los participantes que completen el recorrido recibirán la Medalla “Finisher” Ñandú como reconocimiento por su esfuerzo.

Horarios de largada:

Personas con discapacidad: 06.57

Elite: 07.00

Elite B: 07.01

Menos de 3 horas: 07.02

Entre 3 horas 01 minutos y 3 horas 30 minutos: 07.03

Entre 3 horas 31 minutos y 3 horas 45 minutos: 07.04

Entre 3 horas 46 minutos y 4 horas: 07.06

Entre 4 horas 01 minutos y 4 horas 15 minutos: 07.08

Entre 4 horas 16 minutos y 4 horas 30 minutos: 07.09

Entre 4 horas 31 minutos y 5 horas: 07.10

Más de 5 horas 07.11