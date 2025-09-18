Se viene la Maratón de Buenos Aires: cuáles son los horarios y el recorrido
El evento deportivo se llevará a cabo el domingo. Se inscribieron más de 15.000 personas.
La Maratón de Buenos Aires se llevará a cabo el domingo 21 de septiembre contará con más de 15 mil participantes. El evento comenzará a las 7 y finalizará a las 13, periodo durante el cual corredores profesionales y amateurs podrán completar 42 kilómetros.
La carrera partirá desde la Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, en el barrio porteño de Palermo, y desde allí, los participantes pasarán por el Rosedal, el Hipódromo y el Ecoparque, para avanzar hacia Núñez y la Ciudad Universitaria.
Luego regresarán por Recoleta, Retiro y atravesarán el microcentro para seguir hacia la zona sur hasta la Bombonera, en La Boca. El trayecto incluye puntos icónicos de Buenos Aires como el Cementerio de la Recoleta, el Teatro Colón y el emblemático Obelisco. También podrán ver la Casa Rosada al tomar Avenida de Mayo.
El regreso se realizará por la costanera sur hasta Puerto Madero, pasando por el Museo de los Inmigrantes. Recorrerán toda la zona portuaria hasta llegar nuevamente al punto de partida de Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego.
El kit para la maratón con el número de participante y el chip de cronometraje se entregará exclusivamente en la Expo Running 42K de Buenos Aires que se realizará en el Parque Sarmiento el viernes 19 de septiembre 12 a 20 y el sábado 20 de septiembre 10 a 18.
Para retirar el kit es necesario tener a mano el número de dorsal, que le debe haber llegado previamente a cada participante por email. Además, se debe presentar el código QR descargado o impreso desde la misma página y mostrar el documento con el que te inscribiste, ya sea DNI, pasaporte u otro, en formato físico o digital.
Todos los participantes que completen el recorrido recibirán la Medalla “Finisher” Ñandú como reconocimiento por su esfuerzo.
Horarios de largada:
- Personas con discapacidad: 06.57
- Elite: 07.00
- Elite B: 07.01
- Menos de 3 horas: 07.02
- Entre 3 horas 01 minutos y 3 horas 30 minutos: 07.03
- Entre 3 horas 31 minutos y 3 horas 45 minutos: 07.04
- Entre 3 horas 46 minutos y 4 horas: 07.06
- Entre 4 horas 01 minutos y 4 horas 15 minutos: 07.08
- Entre 4 horas 16 minutos y 4 horas 30 minutos: 07.09
- Entre 4 horas 31 minutos y 5 horas: 07.10
- Más de 5 horas 07.11
