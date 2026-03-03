Se vienen las pruebas: Canadá será el laboratorio del nuevo offside que impulsa Wenger
La FIFA aprobó un período de prueba en la liga canadiense para evaluar una modificación en la regla del fuera de juego que busca favorecer el juego ofensivo.
El reglamento del fútbol, ese código que parece tallado en mármol pero que en realidad se reescribe cada tanto con bisturí y paciencia, volverá a entrar en fase experimental. La FIFA dio luz verde para que la liga profesional de Canadá someta a prueba la denominada “Ley Wenger”, una reinterpretación del fuera de juego impulsada por Arsène Wenger, actual Director de Desarrollo del organismo.
El test se realizará en la Liga Premier Canadiense, cuyo inicio de temporada está programado para abril. Allí se analizará si el nuevo criterio logra el efecto deseado: más ataques, más espacios y, en teoría, más goles. La propuesta del exentrenador del Arsenal plantea que un futbolista solo sea sancionado por offside cuando todo su cuerpo esté claramente por delante del penúltimo defensor.
En la actualidad, basta con que una parte mínima del cuerpo habilitada para jugar el balón rebase la línea rival para que la acción sea invalidada. Con la modificación, se exigiría una diferencia corporal completa, un margen que alteraría la manera de trazar líneas milimétricas y podría descomprimir las polémicas quirúrgicas que suelen generar las decisiones.
El fuera de juego ya atravesó transformaciones profundas. En 1925, cuando se redujo de tres a dos la cantidad de rivales necesarios para habilitar a un atacante, nació la famosa WM diseñada por Herbert Chapman, un ajuste táctico que modificó el mapa estratégico del deporte. En 1990 se permitió que el delantero estuviera en la misma línea que el penúltimo defensor. Décadas más tarde, la incorporación del VAR cambió la forma de fiscalizar la norma, aunque no su esencia.
Ahora, Canadá será el campo de ensayo. Desde la organización local confirmaron la experiencia. “Como parte de nuestro compromiso continuo con la FIFA, probaremos una interpretación modificada del fuera de juego durante la temporada 2026 de la Liga Premier Canadiense”, explicó Laura Armstrong, vicepresidenta de Comunicaciones e Integración Comercial. “La innovación es un valor fundamental de la liga y estas conversaciones reflejan un interés compartido en la evolución continua del fútbol”, sostuvo.
En paralelo, el reglamento seguirá ajustándose de cara al Copa Mundial de la FIFA 2026. La International Football Association Board (IFAB) confirmó la introducción de cuentas regresivas de cinco segundos para saques de arco y laterales, además de un límite de diez segundos para realizar sustituciones. También se ampliará el uso del VAR para revisar córners, segundas amarillas y posibles errores de identidad.
El fútbol, que alguna vez fue un juego de intuiciones y banderines levantados a ojo, se encamina hacia una etapa de calibración casi científica. En Canadá comenzará a medirse si el nuevo offside amplía horizontes o simplemente abre otro debate eterno.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario