Se vienen las pruebas: Canadá será el laboratorio del nuevo offside que impulsa Wenger

En paralelo, el reglamento seguirá ajustándose de cara al Copa Mundial de la FIFA 2026. La International Football Association Board (IFAB) confirmó la introducción de cuentas regresivas de cinco segundos para saques de arco y laterales, además de un límite de diez segundos para realizar sustituciones. También se ampliará el uso del VAR para revisar córners, segundas amarillas y posibles errores de identidad.

El fútbol, que alguna vez fue un juego de intuiciones y banderines levantados a ojo, se encamina hacia una etapa de calibración casi científica. En Canadá comenzará a medirse si el nuevo offside amplía horizontes o simplemente abre otro debate eterno.