Se vienen los 16avos de final del Mundial 2026: cuándo y contra quién jugaría la Selección Argentina
El triunfo sobre Austria y la victoria de Argelia sobre Jordania le aseguraron a la Albiceleste el primer puesto. Con la clasificación sellada, comenzaron las especulaciones sobre el próximo adversario.
La Selección Argentina cumplió con el primer gran objetivo que se había trazado en el Mundial 2026. Después de vencer a Austria por 2-0 en la segunda jornada de la fase de grupos y beneficiarse además por el triunfo de Argelia frente a Jordania, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se aseguró el liderazgo del Grupo J y avanzó anticipadamente a los dieciseisavos de final.
Con el pasaje garantizado y el primer puesto ya asegurado, la atención comenzó a centrarse en la siguiente instancia. A falta de una fecha para completar la fase de grupos, la principal incógnita gira en torno a cuál será el rival que tendrá enfrente el vigente campeón del mundo en el primer cruce eliminatorio del torneo.
Ahora, la Scaloneta disfruta de una situación privilegiada. Con seis puntos obtenidos en dos presentaciones, cinco goles a favor y ninguno en contra, el equipo nacional llega a la última jornada sin presiones y con la posibilidad de administrar cargas físicas pensando en la fase decisiva del campeonato. Mientras tanto, los hinchas esperan atentos para conocer quién será el primer obstáculo en el camino de la Albiceleste hacia la defensa del título mundial.
Contra quién jugaría la Selección Argentina en 16vos de final del Mundial 2026
Hasta el momento, el adversario que aparece en el horizonte argentino es Uruguay. El seleccionado celeste ocupa actualmente la segunda posición del Grupo H, detrás de España, y de mantenerse esa clasificación sería quien se cruzaría con la Albiceleste en los dieciseisavos de final. Sin embargo, la situación está lejos de estar definida y todavía existen varios escenarios posibles.
La tabla muestra una lucha muy pareja: España lidera con cuatro puntos, mientras que Uruguay suma dos unidades; más atrás aparecen Cabo Verde, también con dos puntos, y Arabia Saudita con una unidad. Con todos los equipos todavía con posibilidades matemáticas de avanzar, la tercera fecha será determinante para resolver las posiciones finales.
Los encuentros decisivos serán Uruguay frente a España y Cabo Verde ante Arabia Saudita. Dependiendo de esos resultados, Argentina podría terminar enfrentándose a cualquiera de los tres equipos que hoy persiguen a los españoles. Si Uruguay logra derrotar a España y Cabo Verde no vence a Arabia Saudita, los sudamericanos conservarían el segundo lugar y serían el rival del equipo de Scaloni.
En cambio, Cabo Verde podría quedarse con esa posición si derrota a Arabia Saudita mientras España supera a Uruguay, o incluso si los africanos ganan y los europeos mantienen la ventaja sobre los charrúas. También existe la posibilidad de un enfrentamiento frente a Arabia Saudita. Para que eso ocurra, el conjunto asiático necesita vencer a Cabo Verde y combinar ese resultado con una derrota de Uruguay ante España o un empate entre españoles y uruguayos.
Cuándo jugaría la Selección Argentina la fase eliminatoria: días y horarios
- Dieciseisavos de final: Viernes 3 de julio, a las 19:00.
- Octavos de final: Martes 7 de julio, a las 13:00.
- Cuartos de final: Sábado 11 de julio, a las 22:00.
- Semifinal: Miércoles 15 de julio, a las 16:00.
- Final: Domingo 19 de julio, a las 16.
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