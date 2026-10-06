"Sean eternos los laureles que supimos conseguir": la inscripción en la hermosa pelota usada para la despedida

Una camiseta dorada para la historia

Además del balón conmemorativo, el vestuario albiceleste presentó una edición especial de la camiseta para esta última función del diez. La indumentaria incluye un sol patrio radiante bordado en el centro del pecho, mientras que en la espalda los dorsales y el nombre de Messi destacan en un tono dorado brillante sobre el fondo celeste y blanco, simbolizando la época dorada que el capitán lideró y que concluye en esta jornada inolvidable.