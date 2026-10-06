"Sean eternos los laureles que supimos conseguir": la inscripción en la hermosa pelota usada para la despedida
El balón con el que la Selección Argentina enfrenta a Benín cuenta con un grabado exclusivo en honor al capitán que será tan eterno como el Himno.
En el marco de una noche repleta de emociones y homenajes en el Estadio Monumental, el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina cuenta con detalles únicos preparados especialmente para la ocasión. Entre los distintivos de la jornada, la pelota utilizada para el duelo amistoso ante Benín roba todas las miradas por su diseño personalizado.
El balón oficial del encuentro luce una elegante inscripción inscripta en dorado con el lema "El último baile", en directa alusión al cierre de la etapa del astro rosarino vistiendo la camiseta albiceleste.
Laureles, el 10 y la bandera nacional
La gráfica exclusiva estampada sobre la pelota está acompañada por el icónico número 10 ubicado en el centro, flanqueado por dos ramos de laureles clásicos del escudo nacional y coronado por una pequeña bandera argentina en la cima. El diseño incluye además la fecha oficial del encuentro.
Este distintivo en el esférico forma parte de una utilería concebida especialmente para la noche, que también incluye una camiseta conmemorativa con el sol patrio en el pecho y la tipografía dorada en la espalda para sellar el último capítulo de la era Messi en el país.
Una camiseta dorada para la historia
Además del balón conmemorativo, el vestuario albiceleste presentó una edición especial de la camiseta para esta última función del diez. La indumentaria incluye un sol patrio radiante bordado en el centro del pecho, mientras que en la espalda los dorsales y el nombre de Messi destacan en un tono dorado brillante sobre el fondo celeste y blanco, simbolizando la época dorada que el capitán lideró y que concluye en esta jornada inolvidable.
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