La anécdota de Sebastián Beccacece cuando impidió que Lisandro Martínez juegue en River

“Faltaban diez fechas y lo llama River. Y le dijo ‘Licha, no te podés ir, ¿vos dónde querés jugar?’ ‘En Europa’, me dijo. Ahí me la jugué y le dije ‘yo te garantizo que vos vas a estar donde vos querés, pero tenés que terminar lo que empezaste. Y no vas a tener una opción, vas a tener seis y la vas a elegir’. Después llegó el Ajax", contó el DT en una entrevista con Clank recordando aquel momento dónde ambos compartieron plantel en Defensa y Justicia.