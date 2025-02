Sebastián Domínguez se enojó por ser tratado como panelista: "Fui campeón seis veces"

"La gente que me llama 'panelista'... entiendo el juego, pero entiendo que fui futbolista más de 20 años y en este país fui campeón seis veces, cinco veces con Vélez. Si a la manera de describirme es 'panelista' con la carrera que tuve y siendo un DT recibido, habla más de la bronca y de lo que sienten ellos cuando me ven en este lugar", disparó.

Qué dijo Sebastián Domínguez de su polémica opinión sobre Scaloni en 2021

A su vez, el exentrenador de Tigre también aprovechó para referirse a una de las grandes polémicas de su carrera periodística, cuando en 2021 cuestionó el proyecto de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina.

Aquel año, antes de la Copa América que terminó rompiendo una sequía de 28 años sin títulos, puso en duda la seriedad del proceso encabezado por el pujatense. Durante un debate en el programa F90 de ESPN, el entonces panelista sostuvo que prefería un proyecto más consolidado antes de pensar en ganar el torneo.

Este miércoles, ante la consulta de los medios sobre sus dichos, se defendió: “Di una opinión hace cuatro años. No dije que nadie era un desastre ni utilicé palabras peyorativas para referirme a la selección. Simplemente dije que era arriesgado. No hice un juicio de valor ni le quité prestigio a nadie”, aclaró.

Sebastián Domínguez habló de su continuidad en Vélez

Por otra parte, habló con respecto a su continuidad, algo que se puso en duda luego del mal arranque del Fortín: "No me han planteado nada desde el club. Desde mi lugar vine a trabajar sabiendo al lugar al que venía, a la situación que me enfrentaba, sabiendo del recambio del equipo y tratando de cumplir las expectativas y las exigencias que tiene un club como Vélez. En estos primeros partidos no se ha dado, pero de mi parte no planteo la renuncia bajo ningún punto de vista", sentenció

