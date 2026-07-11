Sebastián Villa es baja en Independiente Rivadavia y crecen las versiones sobre su regreso a Boca

El mercado de pases de Boca podría tener una de sus novelas más importantes a punto de resolverse. En medio de las negociaciones entre el Xeneize e Independiente Rivadavia, Sebastián Villa no integrará la delegación mendocina que viajará a Córdoba para enfrentar a Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina, una decisión que alimentó aún más las versiones sobre su inminente regreso al club de la Ribera.