Mundial 2026: dónde ver a la Selección Argentina vs. Suiza en los Fan Fest de Buenos Aires
Este sábado, la Selección Argentina se juega el pase a semifinales del Mundial 2026. Conocé los puntos de encuentro y Fan Fest para alentar en Buenos Aires.
La fiebre mundialista llega a las calles porteñas y los fanáticos ya tienen todo listo para vivir una jornada decisiva. Con el objetivo de llegar a semifinales del Mundial 2026, dos puntos clave de la Ciudad de Buenos Aires abrirán sus puertas con pantallas gigantes para que nadie se pierda el encuentro de la Selección Argentina ante Suiza.
Fan Fest y puntos de aliento para la Selección Argentina
Para aquellos que deseen vivir el partido con el fervor de las tribunas, la Ciudad habilitó espacios especiales. Ambos puntos transmitirán previamente el partido de Noruega vs. Inglaterra (18:00 hs), funcionando como una gran previa antes del plato fuerte de la noche.
Plaza Seeber (Palermo)
Ubicada en el cruce de Av. del Libertador y Sarmiento, este es el punto neurálgico del Fan Fest.
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Desde las 16:00 hs: Música con DJ sets en vivo, juegos para chicos y experiencias interactivas.
Patio Gastronómico: Una oferta completa para comer algo rico mientras esperás el partido.
Argentina vs. Suiza: Transmisión en pantalla gigante a las 22:00 hs.
Parque de los Andes (Chacarita)
Ubicado en Av. Corrientes y Av. Jorge Newbery, es la opción ideal para vivir el partido con el clima del barrio.
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Modo Hincha: El parque contará con una pantalla gigante y una tribuna a cielo abierto para disfrutar del encuentro.
Argentina vs. Suiza: La cita es a las 22:00 hs, buscando el pase a la próxima instancia.
IMPORTANTE: Javier Milei firmó el decreto 614/2025 y habrá solo dos feriados en 136 días que encima no se trasladarán
¿Cómo llegar a los puntos de encuentro?
Se recomienda a los asistentes llegar temprano para asegurar una buena ubicación frente a las pantallas, especialmente considerando la alta convocatoria que genera la Selección Argentina en instancias definitorias. La entrada es libre y gratuita en ambos puntos.
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