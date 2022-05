Declaró la otra médica que atendió a la denunciante de Villa: ¿qué dijo?

"Ella no dijo que había sido abusada, no lo dejamos constado en actas y se fue sin hacer la denuncia", señaló la doctora.

Por su parte, Roberto Castillo, abogado de la denunciante, dijo en diálogo con distintos medios que la médica "acreditó que la firma inserta en el documento es de ella y dijo que confeccionó de puño y letra este documento. Nos refiere que la víctima se acercó al Hospital Penna producto de los dolores vaginales que tenía por una relación sexual, a lo cual se le instruyo que tome analgésico y señaló que si hubiesen encontrado alguna anormalidad habrían mandado a hacer otros estudios".

"Las dos doctoras manifiestan que se contactaron con un abogado que las asesoró previamente. No se qué clase de servicio brinda un abogado antes de una declaración testimonial porque si las asesoraron para que no tengan una sanción ya está participando del hecho en sí mismo, por eso en la declaración de ellas solo dicen 'me remito a lo que firmé'", remarcó el letrado.

Hace una semana, la otra profesional que estaba de guardia esa noche dijo no recordar a la víctima porque atiende "a 35 mujeres por día", aunque reconocía que el certificado de atención había sido firmado por ella y por su colega y que allí señalaba que los estudios realizados eran normales.

Las declaraciones de esta segunda médica fueron dadas a la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora.

