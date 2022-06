El audio del asistente de Sebastián Villa que complica al futbolista

“Si quiere que no se le vean ya sus moretones, que se le borren milagrosamente en tres días, vamos al mejor dermatólogo, que le pongan la mejor crema. Y bueno, le pido disculpas”, dice el colaborador de Villa quien supuestamente habla en su nombre y que además afirma que “ella (por la denunciante) se fue a la habitación bajo su responsabilidad” y agrega: “Lo que hayan hecho ahí adentro es problema de ellos dos. No de las redes sociales, no mío, no de M…, no de (Carlos) Zambrano, no de nadie. Es problema de ellos dos”.

Audio sebasitán villa

Finalmente, Félix asegura que llamó a la denunciante “para arreglar y no se pudo”. La joven declaró recientemente que desde el entorno del colombiano le ofrecieron 5 mil dólares para que no realice la acusación.

Sebastián Villa, por su parte, fue indagado por la fiscal Vanesa González este jueves en la Unidad Funcional de Instrucción 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría. Así, brindó por primera vez su versión de los hechos ocurridos hace un año, en junio de 2021, en un country de Canning.