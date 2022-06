El posteo de Sebastián Villa en medio de una posible detención

Con su situación judicial cada vez más complicada, el futbolista publicó una historia de Instagram que muchos interpretaron como una reacción ante su posible detención: una foto saliendo a la Bombonera junto con un fragmento de una canción de Madiel Lara.

"Pero comencé a verme como Dios me ve, y yo no podía creer tan alto el precio que yo valgo. Así que ignoré al que me quiso ofender porque por dentro posee un corazón amargo. Mírame bien mírame, dale atrévete a verme como Dios me ve”, se escucha de fondo en el posteo de Villa, con la siguiente frase de la canción siendo “No te enfoques en los defectos que puedo tener”.

