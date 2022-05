"El relató la víctima se está acreditando en las pruebas", dijo el abogado de la mujer que denunció a Sebastián Villa

"La pericia dice que la víctima tiene estrés postraumático, muy común en los abusos sexuales, le tiene un profundo temor a su victimario, arroja una lesión psíquica. Lo que nos resta es que declare la médica y se haga la pericia victimológica para tener todo el caudal probatorio para llamar a Sebastián Villa a que preste declaración indagatoria", explicó el letrado.

Al ser consultado sobre las declaraciones que hizo Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, sobre el caso Villa, Castillo dijo: "entiendo que hay que ser muy cauteloso sobre el tema porque podemos estar ante un agresor sexual y una víctima de abuso que no está viviendo en su domicilio por miedo", coincidiendo con lo manifestado por el Vicepresidente de Boca. Y continuó: "no me parece desacertado la aclaración que hizo Riquelme en cuanto a que 'él habla de fútbol y lo otro es otro tema'. Si entiendo que la institución se mantiene indiferente para con la víctima, pero lo que dice Riquelme lo puede entender y creo que es un damnificado más, porque pierde un jugador que de valer 10 millones de euros pasa a no valer nada porque va a estar detenido".

"La convicción que tengo es por la prueba y porque la escuche a ella. El resultado de la pericia no me sorprendió porque tengo un equipo de profesionales que no son abogados, y si me aventuro a denunciar a una persona con la proyección pública que tiene este jugador entiendo que va a tener de su lado abogados y peritos de parte. Después me pongo a pensar en la posición que puede tomar Riquelme y sí, ¿qué va a decir? si tiene un empleado que vale una fortuna y está a punto de perderlo, y encima tampoco es juez. De alguna manera los dispenso a Riquelme de responsabilidad", insistió el abogado.

En este sentido, Castillo anticipó que le gustaría saber "si la institución le dio contención a Villa después de la otro denuncia porque esto se podría haber evitado" y que van a "entablar una conversación con el Club para que se inicie un sumario administrativo o para saber si ya se hizo".

En cuanto a si sabe cómo la situación del mediocampista con respecto a la otra causa iniciado por su ex pareja, el letrado explicó: "Sebastián Villa no tiene una denuncia, sino que tiene un procesamiento y una elevación a juicio oral, por lo que se recontra acreditó lo que dijo esa persona para que se llegue a la última instancia del proceso".

En cuanto a si Boca Juniors accionó el protocolo de violencia de género, Castillo respondió: "Boca está cumpliendo con el protocolo de violencia de género porque nos llamaron, pero yo no voy a someter a la persona que estoy defendiendo a que vuelva a relatar todo ante el abogado de la institución. Lo que le propuse a mi representada es llevar una copia de su testimonio".