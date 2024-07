Sebastián Villa habló por primera vez como jugador de Independiente Rivadavia: qué dijo

Sin embargo, el presidente de la Lepra mendocina, Daniel Vila, apuesta por él en medio del escándalo y tiene la ilusión de conseguir darle el salto de calidad a un equipo que peleará por la permanencia.

image.png

Qué dijo Sebastián Villa sobre su llegada a Independiente Rivadavia de Mendoza

"Estoy con muchas ganas, con mucha ilusión de aportar mi fútbol, es un reto muy bonito y quiero dejar a la Lepra en Primera”, expresó el colombiano.

Asimismo, en sus deseos dice no buscar revancha: “Vengo como el Ave Fénix, me fue bien el Bulgaria, y se me dio esta oportunidad, tuve ofertas de otros países pero el fútbol argentino es muy competitivo y quiero aprovechar. Vengo a hacer las cosas bien, crecí mucho y quiero demostrar todo lo que aprendí”.

Embed "ESTOY MUY CONTENTO DE ESTAR AQUÍ EN LA LEPRA. LA EXPECTATIVA QUE TENGO ES QUE PODAMOS PERMANECER EN PRIMERA DIVISIÓN", las primeras palabras de Sebastián Villa como jugador de Independiente Rivadavia.



@CSIRoficialpic.twitter.com/HglREkEqBp — SportsCenter (@SC_ESPN) July 4, 2024