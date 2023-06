Sebastián Villa quiso hacer pasar el abuso sexual como una "práctica sadomasoquista" 

Ahora se conoció que la estrategia de la defensa de Villa gira en torno a intentar demostrar que no hubo abuso sexual sino que los dolores que refiere la víctima por abuso sexual tienen que ver con “prácticas sexuales sadomasoquistas que practicaba la pareja de común acuerdo”.

CASO VILLA: INTENTÓ MAQUILLAR el ABUSO con una PRÁCTICA MASOQUISTA

“La defensa insinúa que el tipo de relación sexual que unía a las partes implicaba prácticas de BDSM es decir bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo”, se lee en la documentación a la que tuvo acceso C5N.

En relación a esto, el Tribunal consideró que esa afirmación "carece de toda corroboración" y es una especulación de "minimizar o pretender alegar que la violencia que la víctima dice que el imputado supo contra ella ha sido parte de una práctica habitual y consentida entre ellos".

Agregó que, “aun en la hipótesis no comprobada de que ese fuera su habitual tipo de relacionamiento sexual, en nada impide que en el acto concreto no haya mediado consentimiento".

La segunda denuncia por abuso sexual contra Sebastián Villa

A su vez, en la causa también figura un segundo intento de abuso a una mujer, identificada como “Florencia” quien denuncia que, luego de que Tamara Roldán hubiera sida abusada, el “Vikingo” - uno de los amigos cercanos a Villa – le permite el acceso a la habitación con promesa de una camiseta.

La víctima relató en su denuncia: “Cerró la puerta, me empezó a besar, yo le dije que no quería estar con él y que solo quería una camiseta. Me empezó a besar, y no me quería correr y él me besaba igual. Cuando intento salir de la habitación, me empujó a la cama. Yo quería salir, le decía que no. forcejeamos, igual me agarraba y me empujaba a la cama”, leyeron en C5N.

La joven destacó que Villa "no entendía que le decía que no" y "estaba muy borracho", declaración que coincide con el testimonio de Doldán.

"Él se bajó los pantalones y se subió encima mío. En ese momento estaba en la cama. Vikingo estaba del otro lado de la puerta, que estaba cerrada y no me dejaba abrirla", detalló la denunciante.

"Villa me empujaba a la cama. En un momento me arrancó la bombacha, y cuando ya estaba encima mío le dije que se ponga un preservativo porque él me tenía agarrada de los brazos", añadió.

Cuando Villa la soltó, la mujer se liberó y escapó. Cuando increpó a "Vikingo", él contestó: "Yo trabajo para Villa, no trabajo para vos".

El Juez de Garantías, Javier Mafucci Moore, no hizo lugar al sobreseimiento pedido por la defensa y aceptó el pedido de la fiscal, Vanesa González, de elevar la causa a juicio oral.

La elevación a juicio contra Villa, con fecha de ayer domingo, se dictó dos días después de que el delantero “xeneize” fuera condenado a dos años y un mes de prisión condicional por ejercer violencia de género y amenazas hacia su expareja Daniela Cortés, en abril del 2020.