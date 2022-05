Riquelme sobre Sebastián Villa, antes de la denuncia por violación: "Le faltó el respeto a la camiseta"

Pero en el ambiente machista del fútbol es más grave que un jugador como Villa se quiera ir de un club como Boca, que no llegue a tiempo a entrenarse que denuncias por violencia de género.

Qué decía Riquelme sobre Sebastián Villa

"Está claro, él -por Villa- le faltó el respeto al club, a la camiseta, a sus compañeros, querés que te diga eso, si lo sabés ya, lo sabés vos, lo saben todos, pero nosotros somos un club serio y vamos a cumplir con todas las cosas, como corresponde", afirmaba Riquelme en la señal ESPN.

riquelme.mp4

Qué dijo Riquelme de la denuncia contra Sebastián Villa

"Con Villa no tenemos más que palabras de agradecimiento. Nunca se tiró en la camilla, nunca dejó de entrenar. Como profesional me saco el sombrero. Luego lo que pasa fuera de la cancha es otro tema. Es una maravilla verlo que hace dos años y medio no falta a un entrenamiento”, sentenció Román.