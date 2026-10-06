Selección Argentina vs Benín: a qué hora es la despedida de Lionel Messi y dónde verla
Llegó el momento de la despedida de Lionel Messi. Conocé a qué hora juega hoy la Selección Argentina, cómo ver el partido en vivo por Telefe y los invitados.
Llegó el día más nostálgico para los fanáticos del fútbol mundial. En el marco de los partidos de selección de fútbol de argentina, el equipo nacional disputa hoy un histórico encuentro que marcará la ansiada despedida de Messi. Enterate de todos los detalles de esta jornada inolvidable.
A qué hora juega la Selección Argentina: el horario del Arg vs Benin
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Si los hinchas se preguntan contra quien juega argentina hoy, el rival oficial de esta noche será la Benin seleccion. Este emotivo cruce, que marca a fuego la agenda de los partidos de hoy argentina, se promociona como Argentina vs. Benín (o también Argentina - Benín).
Las redes sociales colapsaron con las mismas búsquedas sobre el argentina benin horario: ¿a qué hora juega la selección argentina? Para despejar las dudas sobre a qué hora es el partido de la despedida de messi o a qué hora es el partido despedida de messi, el silbatazo inicial está pautado para las 21:00 horas.
De esta manera, quienes consultan "a q hora es la despedida de messi", "qué hora juega argentina", "a qué hora juega la selección", "a que hora juega la seleccion", "a qué hora juega la argentina", "a qué hora juega la argentina hoy" o "a que hora es el partido de argentina", ya saben que la hora del partido de argentina será a las 21:00 en punto. Así queda confirmado oficialmente a nivel global a que hora juega argentina el 6 de octubre para el argentina vs benin horario.
Dónde ver el partido de Argentina hoy y la despedida de Messi en vivo
Otro de los grandes interrogantes es donde ver el partido de messi o donde ver la despedida de messi. Para disfrutar del partido de argentina hoy, la cobertura será total y en múltiples pantallas. Se podrá seguir por Telefe en vivo (y su aplicación oficial Mi Telefe o mitelefe, buscando la opción de telefe vivo o simplemente sintonizando Telefe).
Asimismo, para resolver donde ver el partido de argentina hoy, los fanáticos tendrán a disposición la transmisión de TyC Sports en vivo (en la clásica pantalla de TyC Sports) junto con la emisión gratuita de la TV Publica. Con estas alternativas, nadie se quedará sin ver la despedida de messi en vivo ni este esperado partido argentina entre el campeón del mundo y Benin vs la Albiceleste.
Fan Fest Messi, la visita de Neymar y la nueva camiseta argentina
La previa de la despedida de messi contará con un inmenso Fan Fest Messi en las inmediaciones del estadio para homenajear a Leo Messi. Este messi partido despedida tendrá un condimento especial en las tribunas: el astro brasileño Neymar viajó especialmente para acompañar a su gran amigo en este cierre de etapa.
Además, durante esta histórica despedida messi, todos los jugadores saldrán al campo de juego luciendo una exclusiva camiseta argentina de edición limitada, conmemorando los títulos y la brillante trayectoria del capitán. Todo está listo para que ruede la pelota en el gran encuentro Argentina Benín, el partido messi hoy que quedará en la historia grande del deporte mundial.
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