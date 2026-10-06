Selección Argentina vs Benín: a qué hora es la despedida de Lionel Messi y dónde verla

Histórica despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina.

Dónde ver el partido de Argentina hoy y la despedida de Messi en vivo

Otro de los grandes interrogantes es donde ver el partido de messi o donde ver la despedida de messi. Para disfrutar del partido de argentina hoy, la cobertura será total y en múltiples pantallas. Se podrá seguir por Telefe en vivo (y su aplicación oficial Mi Telefe o mitelefe, buscando la opción de telefe vivo o simplemente sintonizando Telefe).

Asimismo, para resolver donde ver el partido de argentina hoy, los fanáticos tendrán a disposición la transmisión de TyC Sports en vivo (en la clásica pantalla de TyC Sports) junto con la emisión gratuita de la TV Publica. Con estas alternativas, nadie se quedará sin ver la despedida de messi en vivo ni este esperado partido argentina entre el campeón del mundo y Benin vs la Albiceleste.

Fan Fest Messi, la visita de Neymar y la nueva camiseta argentina

La previa de la despedida de messi contará con un inmenso Fan Fest Messi en las inmediaciones del estadio para homenajear a Leo Messi. Este messi partido despedida tendrá un condimento especial en las tribunas: el astro brasileño Neymar viajó especialmente para acompañar a su gran amigo en este cierre de etapa.

Además, durante esta histórica despedida messi, todos los jugadores saldrán al campo de juego luciendo una exclusiva camiseta argentina de edición limitada, conmemorando los títulos y la brillante trayectoria del capitán. Todo está listo para que ruede la pelota en el gran encuentro Argentina Benín, el partido messi hoy que quedará en la historia grande del deporte mundial.