A qué hora van a ser los goles de Selección Argentina vs. Suiza, según el astrólogo Juan Cruz Sirius
El astrólogo Juan Cruz Sirius reveló su predicción para el partido de la Selección Argentina contra Suiza. Conocé los minutos exactos para gritar los goles.
En la previa de los cuartos de final del Mundial 2026, una nueva predicción astrológica ilusiona a los hinchas. El especialista Juan Cruz Sirius publicó un contundente análisis detallando que la Selección Argentina eliminará a Suiza y reveló los momentos exactos de mayor probabilidad para que se produzcan jugadas claves o los esperados goles.
Los horarios de los goles de la Selección Argentina
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El astrólogo, que ya había anticipado el triunfo argentino ante Egipto acertando los minutos exactos de tres anotaciones, compartió una herramienta que viene utilizando con enorme precisión desde Qatar 2022. Se trata de los momentos de mayor dinamismo astrológico, que marcan las horas reloj donde se esperan situaciones decisivas en el partido para ambos equipos.
Según su detallado estudio, que aclaró que no es "videncia" sino interpretación de múltiples variables astrológicas, los minutos con mayor probabilidad de gol u oportunidades clave son los siguientes (en hora oficial de nuestro país):
-
En el primer tiempo:
-
22:08
22:18
22:25
22:32
22:40
22:46
-
En el segundo tiempo
-
23:08
23:16
23:25
23:30
23:39
23:48
0:00 (en caso de que se extienda el complemento).
Además, Sirius reafirmó su pronóstico inicial realizado dos meses atrás, sosteniendo que a pesar de la fuerte presencia del planeta Saturno —que indica sufrimiento y obstáculos— la influencia de Júpiter pesará más para otorgar logros y elevación, permitiendo que la albiceleste selle su pase a las semifinales del torneo.
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