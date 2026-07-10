Córdoba: dos muertos por el choque frontal de un micro que llevaba a un equipo de fútbol femenino infantil

En el auto viajaban cuatro personas. Dos de ellas —un hombre y una mujer mayores de edad— murieron como consecuencia del impacto. Además, otra mujer resultó gravemente herida y debió ser hospitalizada. Hasta el momento no se difundieron oficialmente las identidades de las víctimas fatales.

Investigan por qué los vehículos chocaron de frente

Fabricio Ibarra, jefe de los Bomberos Voluntarios de La Carlota, explicó que la visibilidad era normal al momento del accidente y señaló que el impacto ocurrió en un tramo prácticamente recto, aunque ubicado dentro de una zona de curvas.

“Estamos tratando de averiguar qué pasó realmente porque en el momento que se produjo el siniestro la visibilidad era normal”, indicó.

El jefe de bomberos agregó que durante la tarde había un intenso tránsito de camiones relacionado con la actividad agrícola, aunque todavía no se determinó si esa circunstancia tuvo alguna incidencia en el choque.

La Ruta Provincial 4 permaneció restringida después del accidente y los vehículos fueron desviados por caminos alternativos de tierra. La Policía Judicial de Río Cuarto quedó a cargo de las pericias para reconstruir la mecánica de la colisión y establecer responsabilidades.