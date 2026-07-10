Córdoba: dos muertos por el choque frontal de un micro que llevaba a un equipo de fútbol femenino infantil
Las menores fueron trasladadas a un hospital de la zona para que reciban la atención correspondiente, debido a las heridas que sufrieron.
Una combi que transportaba a un equipo infantil de fútbol femenino chocó de frente contra un auto el jueves en la ruta provincial 4, en el sur de la provincia de Córdoba. El accidente dejó dos muertos y al menos 17 heridos.
El llamado de emergencia llegó a los Bomberos Voluntarios de La Carlota alrededor de las 17:50, según informó LV16 Radio Río Cuarto. Al arribar al lugar, un tramo conocido como “La curva de la Herrería" entre La Carlota y el acceso a Huanchilla, los rescatistas confirmaron la muerte de un hombre y una mujer adultos que ocupaban el automóvil.
En el minibús viajaba el equipo de fútbol femenino de Laboulaye y Serrano, compuesto por niñas de entre 9 y 12 años. De acuerdo con lo mencionado por el mismo medio, el grupo regresaba de Río Cuarto tras disputar un encuentro cuando se produjo el impacto. En las imágenes que circularon del operativo, se puede ver a un auto rojo con la trompa totalmente destruida varado en paralelo al costado de la ruta. Se trata del Fiat Siena en el que circulaban las víctimas fatales. Desde un segundo ángulo, se ve al auto prácticamente sin delantera.
Fabricio Ibarra, jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, detalló a LV16 Radio Río Cuartoque, al arribar al sitio, encontraron el auto con la parte frontal destruida y el minibús volcado sobre el camino.
Las menores sufrieron escoriaciones—heridas superficiales en la piel—, cortes por el estallido de los vidrios y golpes leves, por lo que las trasladaron al hospital de La Carlota y al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto para recibir atención médica y contención psicológica, donde se confirmó que se encuentran fuera de peligro.
En el auto viajaban cuatro personas. Dos de ellas —un hombre y una mujer mayores de edad— murieron como consecuencia del impacto. Además, otra mujer resultó gravemente herida y debió ser hospitalizada. Hasta el momento no se difundieron oficialmente las identidades de las víctimas fatales.
Investigan por qué los vehículos chocaron de frente
Fabricio Ibarra, jefe de los Bomberos Voluntarios de La Carlota, explicó que la visibilidad era normal al momento del accidente y señaló que el impacto ocurrió en un tramo prácticamente recto, aunque ubicado dentro de una zona de curvas.
“Estamos tratando de averiguar qué pasó realmente porque en el momento que se produjo el siniestro la visibilidad era normal”, indicó.
El jefe de bomberos agregó que durante la tarde había un intenso tránsito de camiones relacionado con la actividad agrícola, aunque todavía no se determinó si esa circunstancia tuvo alguna incidencia en el choque.
La Ruta Provincial 4 permaneció restringida después del accidente y los vehículos fueron desviados por caminos alternativos de tierra. La Policía Judicial de Río Cuarto quedó a cargo de las pericias para reconstruir la mecánica de la colisión y establecer responsabilidades.
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