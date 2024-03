Uno por uno, todos los cambios en la lista de la Selección Argentina para los amistosos

Además del futbolista de Inter Miami, que sufre una molestia muscular, no se estarán Marcos Senesi, Paulo Dybala y Exequiel Palacios. Para reemplazarlos, fueron citados Nicolás Valentini y Guido Rodríguez (en lugar de Ezequiel Palacios). Un caso particular es el de Lisandro Martínez porque no está teniendo minutos en Manchester United a raíz de una lesión ligamentaria en una de sus rodillas, pero continuará su recuperación con el cuerpo médico de la Argentina y será parte del plantel.

Argentina se enfrentará con El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y el martes 26 del mismo mes jugará contra Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Embed Las escaleras de Rocky.

Se suma Guido Rodríguez.

La selección va a tener su primer entrenamiento a las 16.30 HS.

Las entradas están entre 110 y 140 dólares. pic.twitter.com/6bSYPNMtxv — Gastón Edul (@gastonedul) March 18, 2024

Todos los convocados a la Selección Mayor

Arqueros: Franco Armani, Emiliano Martínez y Walter Benítez.

Franco Armani, Emiliano Martínez y Walter Benítez. Defensores: Nicolás Valentini, Germán Pezzella, Nehuén Pérez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Valentín Barco.

Nicolás Valentini, Germán Pezzella, Nehuén Pérez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Valentín Barco. Volantes: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Valentín Carboni, Guido Rodríguez y Facundo Buonanotte.

Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Valentín Carboni, Guido Rodríguez y Facundo Buonanotte. Delanteros: Ángel Di María, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

image.png

La lista de la Sub-23, también con cambios

La Selección dirigida por Javier Mascherano tendrá rodaje a finales de marzo y se probará en amistosos pero en una gira por México, con vistas a los Juegos Olímpicos de París 2024. La lista tiene gran porcentaje de futbolistas de la última competencia pero con algunos nombres que suman jerarquía e ilusión.

Gonzalo Luján, Fede Redondo, Juan Sforza, Thiago Almada, Claudio Echeverri, Santiago Castro, Pablo Solari y Luciano Gondou repetirán plantel tras lograr el boleto en Venezuela, y a ellos se sumarán como novedades Alan Varela (Porto), Matías Soulé (Frosinone), Nicolás Paz (Real Madrid) y Lucas Beltrán (Fiorentina). Tras el llamado de Valentín Barco de parte de Lionel Scaloni, ocupará su lugar Román Vega (Argentinos Juniors). Otro que aparece es Marco Pellegrino, quien no había podido ir al Preolímpico por su transferencia de Platense al Salernitana de Italia.

Además, el que fue desafectado a último momento de la lista es Leandro Brey: de esta manera el arquero podrá atajar en Boca y será titular en el duelo de Copa Argentina de este sábado ante Central Norte.

image.png