El utilero de la Selección Argentina habló por primera vez del beso viral con Lionel Scaloni

La emoción del momento se debió en gran parte a la larga relación de De Stéfano con Scaloni y otros miembros del cuerpo técnico. "Cada vez me quiebro más. Imaginate que yo a Scaloni y Samuel los conozco desde los 18 años, a Aimar desde los 15. Ya te entra una nostalgia porque se te va yendo la vida y esos momentos son únicos. Lo que hicieron los pibes el otro día… Son héroes", expresó emocionado.

El momento entre De Stéfano y Scaloni no solo se volvió viral en redes sociales, sino que también se convirtió en un sticker de WhatsApp utilizado en el grupo de la Selección: “Al toque llegó la foto. Llegamos al vestuario, pasaron dos minutos y llegó al grupo. Estaba emocionado, Marito”, comentó Alexis Mac Allister en AFA Estudio.

Qué había dicho Scaloni sobre el beso del utilero

En conferencia de prensa, Scaloni comentó sobre el beso: "A Marito lo conozco de toda la vida y me vino a saludar... y bueno, es lo que hay. No vi la foto, pero es un amigo, es una persona entrañable y estaba muy contento".

Añadió, entre risas: "No me di cuenta dónde me dio el beso, pero son cosas que pasan cuando estás alegre... pero no fue consentido".