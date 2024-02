Fatura Broun y su gran sueño: "Estar en la Selección sería un privilegio"

"Estar en la Selección sería un privilegio. La verdad que hoy por hoy lo veo lejano por muchas cuestiones, pero yo confío mucho en mis condiciones", dijo el arquero campeón con Rosario Central en diálogo con Radio La Red.

"¿Si me siento menos que el Dibu? No me siento menos que nadie. Después son decisiones y también depende mucho del gusto del entrenador”, cerró Fatura.

