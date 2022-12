Habló el Patovica de la Selección: "A mí del estadio no me saca nadie"

Habló el Patovica de la Selección: de dónde es y a qué se dedica

El Patovica de la Selección, quien ahora reside en Australia, fue campeón mundial y tiene récords todavía vigentes en la categoría hasta 100 kilos. "Soy personal trainer y por mucho tiempo trabaje de seguridad en boliches tanto en la Argentina como en otros países", contó Muñoz en diálogo con C5N.

No es la primera vez que viaja miles de kilómetros para alentar a la Argentina. “Yo sigo a la Selección a todos lados, también estuve en el Mundial de Rusia. Allá iba a la cancha con el cuerpo todo pintado, para la Finalíssima de Londres y también cuando Los Pumas le ganaron a los All Blacks en Australia”, contó.

Pese a los reconocimientos anteriores, su aparición en las gradas de Qatar le dio una mayor exposición y Muñóz se encariñó con el nuevo mote que se le presentó. “Decidí salir del anonimato y adopté lo de ‘El Patovica de la Selección’. Después de tanto quilombo que se estuvo armando, me puse ese nombre y quedó”, contó.

Además aseguró que "el va por el récord de presenciar partidos por un mundial y yo por el récord de los memes”. " Soy optimista a mi del estadio no me saca nadie, no me voy hasta que se vayan todos", dijo.

Sobre volver al país, Muñoz aseguró que está en sus planes. "Cuando termine el Mundial creo que voy a volver a la Argentina. Siempre fui para celebrar mi cumpleaños, pero espero volver cuando termine toda esta locura de Qatar", manifestó.