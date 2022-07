La increíble anécdota sobre la intimidad de la Selección en Brasil 2014

“Le digo: ‘Escuchame una cosa, vos podés jugar bien a la pelota pero no podés venir a desafiarnos’. Le tiramos más títulos”, continuó Gugnali y Camino se sumó: “Le tiramos títulos, pero en Estudiantes también éramos campeones de truco. Teníamos a Enzo Pérez y a Salgueiro de pichi. No podían agarrar las cartas”.

“Les ganábamos de espalda. Ni se podían acomodar en la mesa y con esa experiencia, como campeón sudamericano invicto, mundial... Y bueno, vengan dijo (Messi) Y fuimos allá al fondo, Sabella miraba y no le gustaba nada”, agregó Claudio. “Nooo, Alejandro era un respeto con los jugadores... Habrá dicho ‘qué hacen con los jugadores, me van a hacer quedar mal’, contó Camino entre risas.

Los ayudantes de Sabella siguieron con su relato de ese viaje en avión, que los marcó a fuego y terminaron forjando una gran relación con el plantel. “¿Te acordas lo que fue ese avión? El griterío... Qué desastre”, dijo Gugnali. “En una le grito la falta envido a Messi y hacía poquito que estábamos... Y yo le decía ‘¡cagón, dame cagón!’. Messi me miraba y seguro decía ‘este está loco’”.

“Teníamos a Gago y Di María que les pasaban las señas. Fuimos a un clima hostil, de visitante mal. Todo a favor de ellos, la gente... Sabíamos eso... Cuando nos fuimos para adelante, quedaron enloquecidos. ‘Bueno en el hotel hay revancha’. Y vos (por Camino) le dijiste ‘Sabella, ya está, ya nos tenés’. Y te dijo: ‘¡sí, jugando al truco vamos a ganarlos partidos, una nueva!’”, detalló Claudio.

“Ese era el miedo que teníamos nosotros cuando fuimos al Mundial, teníamos 15 días en el predio y los 30 en Brasil, cómo hacés para entretenerlos a estos monstruos. Nunca tuvimos problemas, nada. Aparte no nos pidieron nunca nada, ni siquiera ganando los primeros partidos y con cinco días libres. Se quedaron en el predio los 30 días”, continuó Camino.

“Se armaban trucos de ping pong, de truco, de billar... Para colmo nos anotában en todas a nosotros, ¿te acordás? Y Sabella nos decía ‘¡qué truco, vayan a la habitación a ver a los rivales, qué truco!’ Y le decíamos, Ale ¿qué querés que no juguemos?, nos vienen a invitar. Y no podíamos decirles que no y ganábamos al bombo, porque jugábamos para dejarlos tranquilos a ellos y a Sabella y ganábamos igual”, cerró entre risas Gugnali.