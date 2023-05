El emotivo mensaje con el que Sergio Busquets anunció su salida del Barcelona

Arabia Saudita aparece como la opción número uno para ser el nuevo destino de Busquets luego de su salida del Barsa, aunque todavía el futbolista no tiene nada decidido.

Busquets es el tercer jugador con más encuentros en la historia del club, tan solo superado por Leo Messi y Xavi Hernández. Mientras que, en su palmarés, figuran 31 títulos y la posibilidad de ampliarlo a 32 si Barcelona logra la presente Liga.

También sería el tercer futbolista más laureado del club, por detrás de Messi (35) e Andrés Iniesta (32) y empatado con Gerard Piqué.

EL MENSAJE COMPLETO DE SERGIO BUSQUETS

Hola Culers, ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada con el Barcelona.

Ha sido un camino inolvidable. Desde pequeño, cuando venía a ver los partidos o lo seguía por la tele, siempre soñé con poder jugar con esta camiseta y en este estadio. Pero la realidad ha superado todo lo soñado.

Quién me iba a decir, cuando llegué siendo un juvenil, que iba a poder vivir 15 temporadas en el mejor club del mundo, el club de mi vida, del cual he sido, soy y seré aficionado, socio, jugador, capitán y poder superar los 700 partidos.

Ha sido un honor, un sueño, un orgullo, lo ha sido todo poder defender y representar este escudo durante tantos años, pero todo tiene un inicio y un final, y aunque no haya sido una decisión fácil creo que ya ha llegado el momento.

Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible vivir todo esto desde el primer día hasta el que será el último. Trabajadores del club, fisioterapeutas, doctores, utileros, delegados comunicación, directivos, presidentes, staff, analistas, preparadores físicos y sobre todo a mis compañeros con los que he compartido miles de horas de convivencia, bromas, charlas, entrenos, partidos, alegrías, tristezas, celebraciones, todo.

También quiero agradecer a los socios y aficionados de todo el mundo que me han apoyado y dado su cariño durante todo este tiempo y como no, a mi familia, que siempre me ha apoyado en los momentos buenos y en los no tan buenos haciendo este camino el más especial y sacrificando muchas cosas para acompañarme y verme feliz.

