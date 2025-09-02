Sergio Ramos estrenó una canción dedicada al Real Madrid: qué dice
El actual jugador del Monterrey parece tomarse en serio su nueva actividad, que comienza a desarrollar a sus 39 años.
Sergio Ramos lleva años presumiendo tener más de una gran pasión. Más allá del fútbol, el español ha ido compartiendo a través de sus redes sus facetas más artísticas, desde la pintura hasta el flamenco. También la música. El exjugador del Real Madrid ha tocado este palo en varias ocasiones, pero hace años, desde 2018, que no publica canción en solitario. Este sábado anunció que vuelve a las andadas. El tema, titulado Cibeles, que se estrenó este domingo 31 de agosto en todas las plataformas digitales.
El sencillo fue coproducido por el colombiano Ovy On the Drums (Karol G, Quevedo, Sebastián Yatra) y YerayMusic, mientras que el deportista se encargó de escribir la letra por completo. “Hay cosas que no te dije/Que todavía me duelen/Yo nunca quise irme/Tú me pediste que vuele”, dice al inicio, haciendo referencia a su salida del equipo merengue en 2021.
Con motivo del estreno de este single, Ramos hizo un directo en Instagram en el que ha dado más detalles sobre esta nueva aventura musical y todo lo que está por venir. “Todo el año que estuve jugando en Sevilla estuvimos grabando música. La idea es ir soltando más música durante este año, temas individuales y colaboraciones que seguro que os van a gustar mucho”, comenta el futbolista de Rayados de Monterrey.
El andaluz reconoce que siempre se ha sentido atraído por la música, pero que sus distintos compromisos profesionales no le permitían estar tan volcado como le hubiera gustado. “Siempre ha formado parte de mi vida, es algo muy importante para mí a la hora de expresarse”, añadió.
Así es ‘Cibeles’, la nueva canción de Sergio Ramos
“Cibeles es un tema que cuenta un poco mi salida, mi marcha, mi carrera... Todo lo que hemos vivido con el Madrid a lo largo de mis 16 años como jugador blanco”, dice Ramos en Instagram. Reconoce que su paso por el club blanco “es algo imborrable”, definiéndolo como “un vínculo perfecto”: “Siempre me he sentido madridista y orgulloso de haber sido el capitán. El Madrid ha sido una universidad para mí, me ha criado como persona y como profesional”.
Letra completa de ‘Cibeles’ de Sergio Ramos
Hay cosas que no te di, que todavía me duele. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele. ¡Oh-woah, oh-oh! Tú me pediste que vuele. ¡Uh-oh! Tú me pediste... Yo mataba por ti, te amé y te defendí Pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele.
De gala me vestí, sangre y sudor te di. Te disfruté y te sufrí. Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual. Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más.
Todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar. Te puse corona, tú me pusiste alas. No sabía que eran solo para que me alejaras. Y te miro ahora, sigues igual de bella. Que nadie es imprescindible la vida te enseña. Un partido dura 90′, y te di 90 y tres más de la cuenta. Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda.
Prefiero morir de pie que vivir arrodillao. Daré el corazón aunque me lo devuelvan dañao. Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual. Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más. Todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar.
