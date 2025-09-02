Sergio Ramos estrenó una canción dedicada al Real Madrid: qué dice



Así es ‘Cibeles’, la nueva canción de Sergio Ramos

“Cibeles es un tema que cuenta un poco mi salida, mi marcha, mi carrera... Todo lo que hemos vivido con el Madrid a lo largo de mis 16 años como jugador blanco”, dice Ramos en Instagram. Reconoce que su paso por el club blanco “es algo imborrable”, definiéndolo como “un vínculo perfecto”: “Siempre me he sentido madridista y orgulloso de haber sido el capitán. El Madrid ha sido una universidad para mí, me ha criado como persona y como profesional”.

Letra completa de ‘Cibeles’ de Sergio Ramos

Hay cosas que no te di, que todavía me duele. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele. ¡Oh-woah, oh-oh! Tú me pediste que vuele. ¡Uh-oh! Tú me pediste... Yo mataba por ti, te amé y te defendí Pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele.

De gala me vestí, sangre y sudor te di. Te disfruté y te sufrí. Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual. Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más.

Todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar. Te puse corona, tú me pusiste alas. No sabía que eran solo para que me alejaras. Y te miro ahora, sigues igual de bella. Que nadie es imprescindible la vida te enseña. Un partido dura 90′, y te di 90 y tres más de la cuenta. Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda.

Prefiero morir de pie que vivir arrodillao. Daré el corazón aunque me lo devuelvan dañao. Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual. Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más. Todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar.