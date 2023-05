El conmovedor mensaje de la esposa de Sergio Rico

"Gracias por todo vuestro cariño hacia nosotros, Sergio tiene a muchísima gente orando por él y es muy fuerte. Yo no tengo palabras para describir como me siento", escribió en sus historias de Instagram y pidió "respeto" a los medios a quienes llamó a contrastar la información.

Qué posteó Alba Silva, la esposa de Sergio Rico

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCs2zc0nI5Ba%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAAxIpn5nyV4ggeXaLKe6jqxNv5PWNAQufh5E3oifJVhF3mFcnDpHFLt4BZCeV94WReLPXPcXZATnnnR9XbYnrBHJ7eGQ8YZCnRZAy5CGAXlqy8E3MeyQMpOkd2esmpaYZBwA9MzCHRDT4AGbU3irySpzPvDEYnwZDZD View this post on Instagram A post shared by Alba Silva (@albasilvat)

Publicó además una foto de su boda con el futbolista y escribió un sentido mensaje: "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto".

Varias figuras y esposas de futbolistas reconocidos le escribieron mensajes de apoyo. Entre éstas Antonela Rocuzzo, esposa de Lionel Messi; Sandra Garal, pareja de Marco Asensio; o el tenista Carlos Alcaraz le enviaron sus fuerzas.

Sergio Rico se mantiene estable. El parte médico del lunes indicaba que estaba estable y sedado en la UCI del hospital sevillano.

El arquero recibió en la cabeza varias patadas de un caballo en la calle Camino de Moguer de la aldea almonteña, donde se celebra la romería rociera.

El jugador de 29 años, formado en el Sevilla, estaba este sábado convocado con su equipo para el penúltimo partido de la liga francesa, que jugaba en Estrasburgo, donde empató a uno y se proclamó campeón del torneo.