Sergio Rochet apuntó contra el Dibu Martínez y marcó distancia: "No me gusta su soberbia"
El arquero de Uruguay elogió el nivel futbolístico del campeón mundial y bicampeón de América, pero fue tajante al cuestionar su personalidad y sus actitudes.
La figura de Emiliano “Dibu” Martínez trasciende largamente los números, aunque estos también lo respaldan con contundencia. Con el arquero del Aston Villa bajo los tres palos, la Selección Argentina atravesó uno de los ciclos más exitosos de su historia reciente, con la conquista de cuatro títulos oficiales en poco más de cuatro años y una solidez defensiva que se transformó en una marca registrada del equipo campeón del mundo.
Sin embargo, ese protagonismo y la exposición permanente también generaron miradas críticas desde otros sectores del fútbol sudamericano. En ese contexto, Sergio Rochet, arquero titular de la Selección de Uruguay, no esquivó el tema y se refirió de manera directa al Dibu durante una entrevista con El Espectador Deportes.
Sus palabras, lejos de pasar inadvertidas, instalaron un debate que va más allá del rendimiento deportivo y se mete de lleno en las formas y los perfiles personales. “Personalmente, no me gusta. No me gusta la forma de él de ser así. Como arquero, la verdad que es un fenómeno. Muy buen arquero”, expresó el guardameta charrúa, marcando desde el inicio una clara diferenciación entre lo futbolístico y lo humano.
Rochet profundizó su postura al explicar qué es lo que no termina de convencerlo del arquero argentino, aun reconociendo que su estilo ha sido efectivo. “Pero a mí no me termina de cerrar por esas actitudes. Cada uno tiene su personalidad; a mí no me gusta, yo soy más perfil bajo. Sí que le dio resultado y está perfecto, si él está cómodo así”, sostuvo, con un tono medido pero firme.
Lejos de personalizar el conflicto, el uruguayo remarcó que se trata de una cuestión de identidad y de valores, especialmente vinculados a la forma en la que concibe el rol del arquero dentro de un grupo. En ese sentido, dejó en claro que su mirada también responde a una tradición cultural del fútbol uruguayo. “A mí esas cosas no me gustan, no me gusta la soberbia; trato de yo como persona ser así y al compañero que pueda aconsejar, estar ahí cerca, que mantenga ese perfil, porque es nuestro perfil como uruguayos”.
La frase no solo apuntó al Dibu, sino que también funcionó como una declaración de principios sobre el estilo que busca representar en el vestuario celeste. Más allá de las diferencias, las trayectorias de ambos presentan puntos de contacto. Tanto Martínez como Rochet llegaron a consolidarse en sus selecciones cuando ya habían superado los 28 años y, tras largas esperas, se adueñaron del arco de manera indiscutida.
Hoy, el argentino acumula 57 partidos con la Albiceleste, mientras que el uruguayo suma 34 encuentros oficiales defendiendo el arco charrúa. Martínez ganó cuatro títulos: Mundial de Qatar 2022, Copa América 2021 y 2024 y Finalissima 2022. Ambos, además, se perfilan como titulares de cara al Mundial 2026, donde volverán a cruzarse desde veredas opuestas en uno de los clásicos más intensos del continente.
