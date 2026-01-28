Sergio Rochet apuntó contra el Dibu Martínez y marcó distancia: "No me gusta su soberbia"

image

La frase no solo apuntó al Dibu, sino que también funcionó como una declaración de principios sobre el estilo que busca representar en el vestuario celeste. Más allá de las diferencias, las trayectorias de ambos presentan puntos de contacto. Tanto Martínez como Rochet llegaron a consolidarse en sus selecciones cuando ya habían superado los 28 años y, tras largas esperas, se adueñaron del arco de manera indiscutida.

Hoy, el argentino acumula 57 partidos con la Albiceleste, mientras que el uruguayo suma 34 encuentros oficiales defendiendo el arco charrúa. Martínez ganó cuatro títulos: Mundial de Qatar 2022, Copa América 2021 y 2024 y Finalissima 2022. Ambos, además, se perfilan como titulares de cara al Mundial 2026, donde volverán a cruzarse desde veredas opuestas en uno de los clásicos más intensos del continente.