Sigue la polémica: China rechazó las disculpas de Mbappé y Real Madrid y no transmitirá LaLiga
El gigante asiático calificó de insuficientes los descargos del club y del delantero tras sus dichos sobre Mao Zedong. Cancelaron las emisiones del torneo español y retiraron la pauta publicitaria.
Lo que comenzó como una interacción en redes sociales derivó en un conflicto diplomático, comercial e institucional de escala global. El Gobierno de China, a través del Centro de Deportes y Juventud del Grupo de Medios de China (CMG) y la cadena estatal CCTV, anunció que mantiene la suspensión indefinida de las transmisiones de LaLiga tras calificar como "insuficientes" las disculpas públicas presentadas por Kylian Mbappé y el Real Madrid.
El detonante de la crisis fueron los dichos de la estrella francesa, quien se burló públicamente de la figura histórica de Mao Zedong catalogándolo de "dictador". La reacción en el país asiático fue inmediata: el pasado 26 de octubre se dio la orden de levantar del aire todos los encuentros del certamen español, los partidos del delantero y la pauta publicitaria vinculada a su imagen, congelando además multimillonarios contratos de patrocinio.
A pesar de que el propio Mbappé emitió un comunicado de arrepentimiento y de que el Real Madrid publicó una nota oficial reafirmando su "compromiso con los valores de respeto y entendimiento entre culturas", los voceros estatales chinos fueron inflexibles: "No aceptamos la postura de que el jugador 'nunca tuvo intención de ofender' o que tiene derecho a expresar sus opiniones personales. Mientras no presenten disculpas satisfactorias, no hay nada de qué hablar".
Escándalo internacional: China rechazó las disculpas del Real Madrid y Mbappé y no transmitirá LaLiga
IMPORTANTE: Una frase le costó millones a Mbappé: la fortuna que perdió por el escándalo con China
La advertencia de Pekín y la urgencia de Javier Tebas
La postura del conglomerado de medios estatal fue tajante respecto de la actitud del delantero galo y la Casa Blanca: "Sus declaraciones ofendieron al pueblo chino y traspasaron límites fundamentales. Escucharemos sus palabras, pero observaremos sus acciones con mucha más atención. Esperamos que aprendan realmente la lección y corrijan sus errores".
Ante el riesgo inminente de quebrantar la presencia de la marca en el mercado asiático y rescindir el contrato estratégico firmado con la Chinese Professional Football League (CFL) hasta 2029, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, inició gestiones diplomáticas de urgencia.
El mandatario de la patronal española se reunió personalmente con el embajador de China en España para intentar acercar partes. "Es una relación construida sobre el respeto mutuo, la confianza y la cooperación que debemos preservar. Nuestro compromiso es seguir trabajando juntos para que un episodio individual no perjudique los avances ni afecte a millones de aficionados. China es y seguirá siendo un socio estratégico para LaLiga", manifestó Tebas tras el encuentro, buscando salvar un pacto comercial e institucional que hoy pende de un hilo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario