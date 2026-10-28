Sigue la polémica: China rechazó las disculpas de Mbappé y Real Madrid y no transmitirá LaLiga

Ante el riesgo inminente de quebrantar la presencia de la marca en el mercado asiático y rescindir el contrato estratégico firmado con la Chinese Professional Football League (CFL) hasta 2029, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, inició gestiones diplomáticas de urgencia.

El mandatario de la patronal española se reunió personalmente con el embajador de China en España para intentar acercar partes. "Es una relación construida sobre el respeto mutuo, la confianza y la cooperación que debemos preservar. Nuestro compromiso es seguir trabajando juntos para que un episodio individual no perjudique los avances ni afecte a millones de aficionados. China es y seguirá siendo un socio estratégico para LaLiga", manifestó Tebas tras el encuentro, buscando salvar un pacto comercial e institucional que hoy pende de un hilo.