Una frase le costó millones a Mbappé: la fortuna que perdió por el escándalo con China
Tres empresas chinas rompieron sus acuerdos con el delantero del Real Madrid después de sus dichos sobre un meme suyo y de Mao Zedong.
Kylian Mbappé atraviesa una polémica que ya tuvo consecuencias económicas. Después de que se viralizara un video en el que se refirió a Mao Zedong como un “dictador chino”, tres compañías de China decidieron poner fin a sus acuerdos comerciales con el atacante del Real Madrid, pese a su pedido de disculpas.
La controversia trascendió el ámbito deportivo y encendió las alarmas por el impacto que podría tener sobre los ingresos publicitarios del futbolista francés. Por ahora, no se conoce el monto exacto que dejará de percibir ni si recibirá alguna compensación por la finalización anticipada de los contratos.
¿Cuánto dinero podrían costarle a Mbappé sus dichos sobre China?
Las empresas que anunciaron la ruptura de sus vínculos con Mbappé fueron Dongpeng Beverage, dedicada a la producción de bebidas; Mengniu, uno de los principales grupos lácteos del país; y Milkground, especializada en productos de queso.
Las tres compañías comunicaron que daban por terminados los acuerdos con efecto inmediato. Como argumento, invocaron su política de tolerancia cero frente a expresiones que consideran ofensivas para los sentimientos nacionales del pueblo chino.
Según los datos difundidos, los contratos con Dongpeng y Mengniu representaban en conjunto alrededor de 50 millones de yuanes, equivalentes a unos 6,7 millones de euros. Sin embargo, no se publicaron los montos correspondientes a cada acuerdo ni cuánto dinero tenía pendiente de cobrar el delantero.
Tampoco está claro si las resciciones derivarán en compensaciones económicas para Mbappé. Ese punto podría resultar determinante para calcular el perjuicio final.
Los millones que el delantero proyectaba ganar con sus patrocinios
La ruptura de estos acuerdos amenaza una parte de los ingresos que el francés obtiene fuera de la cancha. De acuerdo con una estimación de Forbes, Mbappé esperaba generar cerca de 30 millones de dólares durante la temporada por patrocinios y negocios, dentro de ganancias totales proyectadas en unos 100 millones de dólares.
De todos modos, esas cifras contemplan distintas fuentes comerciales y no permiten calcular qué proporción de sus ingresos quedará afectada por el conflicto con las empresas chinas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario