Una frase le costó millones a Mbappé: la fortuna que perdió por el escándalo con China

Tampoco está claro si las resciciones derivarán en compensaciones económicas para Mbappé. Ese punto podría resultar determinante para calcular el perjuicio final.

Los millones que el delantero proyectaba ganar con sus patrocinios

La ruptura de estos acuerdos amenaza una parte de los ingresos que el francés obtiene fuera de la cancha. De acuerdo con una estimación de Forbes, Mbappé esperaba generar cerca de 30 millones de dólares durante la temporada por patrocinios y negocios, dentro de ganancias totales proyectadas en unos 100 millones de dólares.

De todos modos, esas cifras contemplan distintas fuentes comerciales y no permiten calcular qué proporción de sus ingresos quedará afectada por el conflicto con las empresas chinas.