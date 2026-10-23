China presentó un robot humanoide que destroza autos a golpes y sorprende con sus movimientos de kung-fu

El material también incluye una secuencia en la que aparta a un maniquí de la trayectoria de un vehículo y recibe el impacto. Estas demostraciones apuntan a ilustrar posibles aplicaciones en tareas peligrosas, en las que una máquina podría intervenir sin exponer directamente a un ser humano. No obstante, se trata de escenas promocionales y no de pruebas independientes de que el robot pueda desempeñarse de manera segura en una emergencia real.

Cuánto cuesta el robot humanoide de China y cuándo saldrá a la venta

Por el momento, no se confirmó el precio del H2-X ni una fecha de comercialización. Tampoco se detalló qué capacidades de las exhibidas estarán disponibles en una eventual versión comercial, un interrogante relevante para evaluar el alcance real del desarrollo.

La aparición del robot vuelve a poner en primer plano el vertiginoso avance de la robótica humanoide, un campo en el que las empresas buscan combinar movilidad, destreza y fuerza para desarrollar máquinas capaces de trabajar en entornos complejos. Al mismo tiempo, sus demostraciones abren interrogantes sobre la seguridad, el control de movimientos y los límites de una tecnología que, en determinadas circunstancias, puede ejercer una fuerza considerable.