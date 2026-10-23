China presentó un robot humanoide que destroza autos a golpes y sorprende con sus movimientos de kung-fu
El desarrollo de Unitree Robotics llamó la atención por su fuerza, sus patadas acrobáticas y su capacidad para ejecutar maniobras complejas.
China volvió a sacudir el mundo de la robótica con la presentación de un robot humanoide capaz de ejecutar movimientos de kung-fu, lanzar patadas contra un automóvil y deformar su carrocería a golpes. Se trata del H2-X, un desarrollo de la empresa Unitree Robotics que protagoniza un video promocional con demostraciones de fuerza, equilibrio y agilidad que parecen salidas de una película de ciencia ficción.
En las imágenes, el autómata golpea la puerta de un vehículo hasta abollarla, realiza patadas voladoras y completa acrobacias que ponen a prueba su estabilidad. También ejecuta saltos y aterrizajes controlados, en una exhibición que busca mostrar hasta dónde puede llegar la ingeniería aplicada a los robots humanoides. Sin embargo, no se precisó si todas las maniobras fueron ejecutadas de manera autónoma, mediante control remoto o a partir de movimientos previamente programados.
Así es el robot humanoide de China que sorprende con sus golpes
El H2-X forma parte de los desarrollos de Unitree Robotics, una compañía china que ganó protagonismo internacional por sus avances en robótica cuadrúpeda y humanoide. La plataforma H2, sobre la que se basa este modelo, tiene una altura aproximada de 1,82 metros y un peso cercano a los 70 kilos, dimensiones comparables con las de una persona adulta.
Uno de los aspectos más llamativos de la demostración es la combinación de potencia y coordinación. El robot puede levantar las piernas para ejecutar patadas, girar sobre su propio eje y recuperar el equilibrio después de movimientos exigentes. La secuencia en la que golpea un automóvil hasta deformar la carrocería funciona como una muestra contundente de su capacidad mecánica, aunque no permite establecer por sí sola cuánta fuerza puede ejercer en condiciones controladas ni cómo respondería ante situaciones imprevistas.
El robot también puede intervenir en simulaciones de rescate
Más allá de sus habilidades marciales, el video promocional muestra al humanoide en escenarios vinculados con la seguridad y las emergencias. En una de las escenas, se interpone entre una mujer y un hombre armado con un cuchillo, mientras que en otra levanta parte de un automóvil para facilitar el rescate de una persona atrapada debajo.
El material también incluye una secuencia en la que aparta a un maniquí de la trayectoria de un vehículo y recibe el impacto. Estas demostraciones apuntan a ilustrar posibles aplicaciones en tareas peligrosas, en las que una máquina podría intervenir sin exponer directamente a un ser humano. No obstante, se trata de escenas promocionales y no de pruebas independientes de que el robot pueda desempeñarse de manera segura en una emergencia real.
Cuánto cuesta el robot humanoide de China y cuándo saldrá a la venta
Por el momento, no se confirmó el precio del H2-X ni una fecha de comercialización. Tampoco se detalló qué capacidades de las exhibidas estarán disponibles en una eventual versión comercial, un interrogante relevante para evaluar el alcance real del desarrollo.
La aparición del robot vuelve a poner en primer plano el vertiginoso avance de la robótica humanoide, un campo en el que las empresas buscan combinar movilidad, destreza y fuerza para desarrollar máquinas capaces de trabajar en entornos complejos. Al mismo tiempo, sus demostraciones abren interrogantes sobre la seguridad, el control de movimientos y los límites de una tecnología que, en determinadas circunstancias, puede ejercer una fuerza considerable.
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