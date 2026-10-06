Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras su escándalo en Portugal: "El entrenador rompió su palabra"
El astro explicó las razones por las que abandonó la concentración luego del partido ante Noruega. Apuntó sin filtro contra el DT y pidió disculpas.
El fútbol internacional atraviesa horas convulsionadas tras la explosiva reaparición de Cristiano Ronaldo. Luego de haber abandonado sorpresivamente la concentración de la Selección de Portugal tras la derrota frente a Noruega por la Nations League, el astro luso publicó un extenso y detallado comunicado para explicar los motivos detras de su intempestiva salida. En el texto, el atacante del Al Nassr acusó al entrenador Jorge Jesús de haberle "roto su palabra" en reiteradas ocasiones, aunque dejó en claro que no se retira del combinado nacional.
Según el relato del capitán, el cuerpo técnico había acordado con él un plan de trabajo específico que no incluía sumar minutos en el duelo disputado en Oslo. Sin embargo, en el almuerzo previo al encuentro le solicitaron estar preparado para jugar media hora. Pese a realizar la entrada en calor durante todo el segundo tiempo, el delantero no ingresó ni un solo minuto. Esta contradicción se profundizó días después cuando, según CR7, el DT no respetó lo pactado para la posterior rueda de prensa, donde debía aclarar el malentendido públicamente.
Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras su escándalo en Portugal: el crudo comunicado
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"Decidí abandonar el campo de entrenamiento sin esperar otra promesa incumplida. Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante", argumentó la estrella de Madeira. No obstante, lejos de eludir su responsabilidad, el jugador de 41 años asumió la culpa por su reacción: "Pido disculpas al pueblo portugués y a mis compañeros. Soy el capitán del equipo y la responsabilidad es únicamente mía. Sé que los actos deben tener consecuencias y aceptaré el castigo que aplique la Federación".
Pese a los rumores que circulaban sobre un hipotético partido tributo para cerrar su etapa internacional, el exfutbolista del Real Madrid descartó colgar las botas albirrojas. Si bien no disputó el cruce ante Dinamarca ni el compromiso en el Estadio do Dragão, dejó en claro su postura de cara a los próximos compromisos oficiales: cumplida la sanción disciplinaria correspondiente, estará disponible para continuar compitiendo si mantiene un buen nivel físico y futbolístico en su club.
El delantero portugués aclaró la polémica por su salida de la concentración, admitió que aceptará las sanciones de la FPF por romper el protocolo y confirmó que continuará disponible para representar a su país si se encuentra en óptimas condiciones.
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