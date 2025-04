Siguen las malas noticias en San Lorenzo: Néstor Ortigoza denunció Marcelo Moretti

La denuncia, realizada a través del abogado Federico Cabull, describe con lujo de detalles lo que el exfutbolista asegura haber visto en un video que circuló en redes sociales: "Se observa con claridad al presidente del club, Marcelo Moretti, recibir un fajo de billetes dólares estadounidenses, que toma para sí y los guarda en el bolsillo interno de su saco", detalla el escrito judicial.

moretti ortigoza 1.jpg

Según el ídolo de la entidad azulgrana, esta escena no deja dudas de que se trató de una “coima” destinada a facilitar el ingreso de un joven futbolista a las divisiones del club, valiéndose de su cargo. Pero la denuncia va más allá del episodio puntual: Ortigoza advierte que Moretti, aún en funciones, podría “manipular pruebas” y obstaculizar la investigación.

Por eso, el exjugador solicitó medidas de coerción urgentes para preservar evidencias que podrían desaparecer si no se actúa rápidamente. En ese contexto, también calificó la actitud del presidente como un “engaño descarado” hacia los hinchas y una maniobra que generó un daño económico al club.

moretti ortigoza.jpg

En su testimonio, el exvolante también reveló que no le sorprendió lo ocurrido, ya que en su paso como dirigente había presenciado hechos similares: “A poco de asumir, Moretti se me acercó para insistirme con jugadores que él quería que integraran el equipo. Destacaba condiciones que yo no veía, y fue ahí cuando comencé a tomar distancia”, explicó.

Además, denunció un patrón de comportamiento en el que Moretti habría prometido lugares en el plantel a cambio de “donaciones” que nunca fueron registradas por el club: “Recibía dinero en efectivo, sin declarar ni emitir recibos, y prometía lo que sabía que era imposible de cumplir”, sostuvo.

Este nuevo escándalo sacude aún más la ya frágil estructura institucional de San Lorenzo, que atraviesa uno de los momentos más turbulentos de su historia reciente. Mientras crecen las versiones sobre una inminente renuncia, desde distintos sectores del club piden una reestructuración urgente para frenar la sangría dirigencial.