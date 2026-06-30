Silbidos, insultos y protestas: Corea del Sur regresó tras el Mundial 2026 y no fue bien recibida

Algunos hinchas gritaron repetidamente: "¡Hong Myung-bo, lárgate de Corea!", "¡Hong Myung-bo, deberías avergonzarte!" y "Hong Myung-bo, devuelve los 2 mil millones de wones y abandona este país". Ante la magnitud de la reacción, más de un centenar de efectivos policiales formó un cordón de seguridad para escoltar al entrenador hasta su salida del aeropuerto, mientras el exseleccionador abandonaba el lugar con un semblante visiblemente serio.

La eliminación había dejado un fuerte malestar en todo el país. Corea del Sur finalizó tercera en el Grupo A después de vencer 2-1 a República Checa en el debut y caer posteriormente por 1-0 frente a México y Sudáfrica. Aunque el formato del Mundial permitía avanzar a los ocho mejores terceros, el conjunto asiático terminó décimo entre los doce equipos ubicados en esa posición y quedó fuera de la fase eliminatoria.

Apenas un día después de consumarse la eliminación, Hong Myung-bo presentó su renuncia, asumiendo públicamente la responsabilidad por la decepcionante actuación del seleccionado. El impacto trascendió el ámbito futbolístico y llegó hasta las máximas autoridades del país.

El presidente Lee Jae-myung ordenó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo investigar las causas del fracaso y revisar el funcionamiento de la KFA, cuya conducción ya venía siendo cuestionada desde el proceso que derivó en la contratación de Hong Myung-bo en julio de 2024. Incluso, el mandatario publicó un duro mensaje en sus redes sociales al conocerse la eliminación: "Si se elige como responsable a una persona incompetente, el resultado es previsible".

INSULTADO Y CUSTODIADO:



Así llegó a Corea Del Sur el DT de la Selección Asiática tras la eliminación en el Mundial.



Además, Hong Myung-bo recibió amenazas de muerte en las últimas horas.pic.twitter.com/e7BMEh0KGJ — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) June 30, 2026

La tensión no terminó con la salida del entrenador del aeropuerto. Aproximadamente cuarenta minutos después, el presidente de la KFA, Chung Mong-kyu, llegó en un vuelo diferente y también fue recibido en medio de un clima hostil. Durante ese momento, un hombre de unos 30 años arrojó un objeto descrito como un "juguete para perros" en dirección al dirigente.

La policía intervino de inmediato, controló la situación y evitó que el episodio pasara a mayores. Como reflejo del enorme descontento que atraviesa el fútbol surcoreano, la KFA decidió además no organizar una recepción oficial para el plantel, algo que no ocurría desde 2002 en un Mundial disputado fuera del país. El regreso de la Selección terminó convirtiéndose en una muestra del profundo enojo de los aficionados, que exigen cambios tras una de las campañas más decepcionantes de los últimos años.