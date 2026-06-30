Graves incidentes en Países Bajos durante los festejos de Marruecos: salieron a reprimirlos

Las imágenes difundidas por distintos medios mostraron calles cubiertas de humo, restos de objetos incendiados y una fuerte presencia policial intentando recuperar el control de los sectores más conflictivos. Ante el crecimiento de los disturbios, las fuerzas de seguridad desplegaron un importante operativo que se prolongó durante varias horas. Para dispersar a los grupos más violentos fue necesario utilizar camiones hidrantes y gases lacrimógenos, mientras los efectivos avanzaban para desalojar las principales avenidas ocupadas por los manifestantes.

| Incidentes en La Haya tras atacar marroquíes a hinchas neerlandeses y a la Policía tras la eliminación de los Países Bajos en el Mundial. pic.twitter.com/JNq28oHOU9 — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) June 30, 2026

Como consecuencia de los enfrentamientos, varias personas resultaron con heridas leves, incluidos algunos policías que participaron del procedimiento. Además, decenas de individuos fueron arrestados por los desmanes registrados durante la noche. Finalizados los incidentes, las autoridades locales lamentaron que una celebración deportiva terminara derivando en hechos de violencia y remarcaron que los responsables deberán responder ante la Justicia.

Desde el gobierno manifestaron que se investigará la participación de quienes protagonizaron los disturbios y aseguraron que se aplicarán las sanciones correspondientes contra todos los involucrados en los ataques a la policía, los daños a la propiedad pública y privada y los saqueos ocurridos durante los festejos.