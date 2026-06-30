Graves incidentes en Países Bajos durante los festejos de Marruecos: salieron a reprimirlos
La clasificación del seleccionado marroquí a los octavos de final del Mundial 2026 desató multitudinarias celebraciones en distintas ciudades neerlandesas pero no todo terminó bien.
La histórica clasificación de Marruecos a los octavos de final del Mundial 2026 no solo generó una enorme alegría entre sus simpatizantes, sino que también derivó en serios incidentes en Países Bajos. Lo que comenzó como una celebración por el triunfo del seleccionado africano terminó convirtiéndose en una noche de violencia, con enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, vehículos incendiados, comercios vandalizados y decenas de personas detenidas.
Apenas finalizó la definición por penales, miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades neerlandesas para celebrar la clasificación. Holanda alberga una de las comunidades marroquíes más numerosas de Europa, por lo que rápidamente comenzaron a organizarse caravanas, reuniones y festejos en distintos puntos del país. Sin embargo, con el correr de los minutos, el clima festivo fue dando paso a una escalada de violencia protagonizada por grupos radicalizados.
Uno de los principales focos de los disturbios se registró en las inmediaciones de La Haya, donde la situación se descontroló por completo. Según los reportes locales, varios manifestantes con banderas de Marruecos y los rostros cubiertos comenzaron a enfrentarse con los efectivos policiales. Durante los incidentes se lanzaron piedras, botellas y fuegos artificiales de gran potencia contra los agentes, obligando a la intervención de unidades antidisturbios para intentar contener la situación antes de que se expandiera a otras zonas de la ciudad.
En medio del caos, también se produjeron numerosos actos de vandalismo. Algunos delincuentes aprovecharon la confusión para saquear comercios, destruir mobiliario urbano y provocar importantes daños en la vía pública. Varias paradas de colectivos fueron destrozadas, numerosos contenedores de basura terminaron incendiados y también se registraron vehículos particulares envueltos en llamas.
Las imágenes difundidas por distintos medios mostraron calles cubiertas de humo, restos de objetos incendiados y una fuerte presencia policial intentando recuperar el control de los sectores más conflictivos. Ante el crecimiento de los disturbios, las fuerzas de seguridad desplegaron un importante operativo que se prolongó durante varias horas. Para dispersar a los grupos más violentos fue necesario utilizar camiones hidrantes y gases lacrimógenos, mientras los efectivos avanzaban para desalojar las principales avenidas ocupadas por los manifestantes.
Como consecuencia de los enfrentamientos, varias personas resultaron con heridas leves, incluidos algunos policías que participaron del procedimiento. Además, decenas de individuos fueron arrestados por los desmanes registrados durante la noche. Finalizados los incidentes, las autoridades locales lamentaron que una celebración deportiva terminara derivando en hechos de violencia y remarcaron que los responsables deberán responder ante la Justicia.
Desde el gobierno manifestaron que se investigará la participación de quienes protagonizaron los disturbios y aseguraron que se aplicarán las sanciones correspondientes contra todos los involucrados en los ataques a la policía, los daños a la propiedad pública y privada y los saqueos ocurridos durante los festejos.
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