Silencios que generan ruido: siete jugadores del Real Madrid no despidieron a Xabi Alonso

En ese contexto, el foco mediático se posó inevitablemente sobre los ausentes. Si bien no existe ninguna obligación formal de despedirse públicamente en redes sociales, en un club como el Merengue cada gesto se analiza al detalle. El silencio de algunos futbolistas fue interpretado por la prensa como un indicio de posibles diferencias, incomodidades o simplemente decisiones personales que, de todos modos, alimentaron especulaciones.

Desde la institución no hubo comunicados ni explicaciones oficiales al respecto. Con la confirmación de Álvaro Arbeloa como entrenador interino hasta el final de la temporada, el club intenta enfocarse en lo deportivo. Sin embargo, la salida de Xabi Alonso dejó una huella visible: en un vestuario acostumbrado a hablar a través de gestos y símbolos, la ausencia de palabras también terminó diciendo mucho.