Silencios que generan ruido: siete jugadores del Real Madrid no despidieron a Xabi Alonso
La salida del entrenador provocó una ola de mensajes en el vestuario, pero un grupo reducido de futbolistas optó por no expresarse y quedó en el centro del debate.
La despedida de Xabi Alonso del Real Madrid no solo significó el cierre de un ciclo en el banco de suplentes, sino que también dejó al descubierto tensiones y lecturas internas dentro del vestuario. Apenas se confirmó oficialmente la salida del entrenador, la mayoría de los jugadores del plantel reaccionó de manera inmediata en redes sociales con mensajes de agradecimiento, fotos y palabras emotivas.
Sin embargo, en España rápidamente llamó la atención un detalle que no pasó inadvertido: siete futbolistas eligieron el silencio. Según señalaron medios cercanos al club, los jugadores que no publicaron ningún mensaje tras la salida del técnico fueron Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Ferland Mendy, Jude Bellingham, Vinicius Jr., Franco Mastantuono y Brahim Díaz, este último actualmente afectado a la Copa África con Marruecos.
A esa lista, incluso, algunos agregan a Endrick, aunque el brasileño se encuentra cedido en el Olympique de Lyon y ya no estaba bajo la conducción directa de Alonso. El contraste fue inmediato. Del otro lado, una gran mayoría del plantel sí eligió despedir públicamente al entrenador tolosarra.
Uno de los primeros en hacerlo fue Kylian Mbappé, quien destacó la confianza que recibió desde su llegada al club y el conocimiento futbolístico del DT. A él se sumaron publicaciones de Rodrygo, Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Antonio Rüdiger y David Alaba, entre otros.
Algunos mensajes tuvieron un tono especialmente emotivo: Tchouaméni habló de lo que significó “aprender de uno de los mejores”, mientras que Arda Güler subrayó la importancia de cada charla con Alonso para su crecimiento como futbolista. Rodrygo, por su parte, recordó el respaldo recibido en un momento clave de su carrera, cuando incluso estuvo cerca de dejar el club. Carvajal, capitán del equipo, optó por un mensaje breve pero directo: “Gracias por todo, míster”.
En ese contexto, el foco mediático se posó inevitablemente sobre los ausentes. Si bien no existe ninguna obligación formal de despedirse públicamente en redes sociales, en un club como el Merengue cada gesto se analiza al detalle. El silencio de algunos futbolistas fue interpretado por la prensa como un indicio de posibles diferencias, incomodidades o simplemente decisiones personales que, de todos modos, alimentaron especulaciones.
Desde la institución no hubo comunicados ni explicaciones oficiales al respecto. Con la confirmación de Álvaro Arbeloa como entrenador interino hasta el final de la temporada, el club intenta enfocarse en lo deportivo. Sin embargo, la salida de Xabi Alonso dejó una huella visible: en un vestuario acostumbrado a hablar a través de gestos y símbolos, la ausencia de palabras también terminó diciendo mucho.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario