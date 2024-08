Rebeca Andrade venció a Simone Biles e hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024

Luego de tanto buscarlo, Rebeca Andrade logró imponerse en la prueba de suelo y se quedó con la última medalla dorada de la gimnasia artística, dejando nada menos que a Simone Biles en el segundo puesto. El podio lo completó Jordan Chiles, también de Estados Unidos.

No te pierdas la reverencia por parte de Simone Biles y Jordan Chiles hacia Rebeca Andrade en su oro de gimnasia artística en ejercicios de piso femenil #Paris2024#ParísEsTuyo pic.twitter.com/4xzM3Gnpx1 — Claro Sports (@ClaroSports) August 5, 2024

Lo más valorable de este momento fue quedar arriba de dos atletas que vienen demostrando gran nivel en los últimos años y que se posicionan cómo las grandes referentes de la historia de la disciplina.

La brasileña, la atleta más importante de la historia de su país, había perdido con Biles en todas las demás competencias de París 2024: de esta manera, además fue medalla plateada en all around individual y en potro, y medalla de bronce en el all around en equipo, todas competencias que ganó la estadounidense.