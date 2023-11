Escándalo en París: Sinner se bajó del torneo y acusó a la organización

Si bien su partido terminó en ese horario, una vez finalizado hay acciones que no se contemplan dentro de la organización: cómo por ejemplo la ducha, la rueda de prensa, una cena y hasta el tratamiento con el fisio tras el partido. Con todo este panorama, y entendiendo que no era justo, tomó esta drástica decisión.

"Terminé el partido cuando eran casi las tres de la mañana y no me acosté hasta unas horas más tarde. Tuve menos de 12 horas para descansar y prepararme para el próximo partido. Tengo que tomar la decisión correcta para mi salud y mi cuerpo", escribió en Twitter.

Embed Sono dispiaciuto di annunciare che mi ritiro della partita di oggi a Bercy. Ho finito il match quando erano quasi le 3 del mattino e sono andato a letto solo qualche ora più tardi. Avevo meno di 12 ore per riposarmi e preparare la prossima partita. — Jannik Sinner (@janniksin) November 2, 2023

De esta manera, De Minaur, 13 del mundo a sus 24 años, jugará los cuartos de París por primera vez en su carrera, contra el ruso Andrey Rublev, quinto favorito, que venció al neerlandés Botic van de Zandschulp por un doble 6-3.

EL COMUNICADO COMPLETO DE SINNER

"Me entristece anunciar que me retiro del partido de hoy aquí en Bercy. Mi partido terminó casi a las 3 de la mañana de esta mañana, lo que significa que no me acosté hasta unas horas más tarde. Tuve menos de 12 horas para descansar y prepararme para mi próximo partido. Tengo que hacer lo que creo que es mejor para mi salud y mi cuerpo.

Tengo un par de semanas muy importantes en casa con las Finales ATP y luego la Copa Davis, para las que ahora me prepararé y me concentraré. ¡Nos vemos en Turín!".