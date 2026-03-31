Cuántos millones se llevará cada jugador de la Selección de Brasil si ganan el Mundial 2026
Los referentes del plantel negociaron con la CBF para cerrar los premios económicos para la competencia: todos los detalles.
La Selección de Brasil avanza en la planificación para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, donde buscará volver a conquistar el título tras 24 años de sequía. En ese contexto, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) llegó a un acuerdo con los referentes del plantel para establecer los premios económicos que percibirán los jugadores en caso de consagrarse campeones del mundo.
Cuánto dinero cobrarán los jugadores de Brasil si ganan el Mundial 2026
Según informó el medio brasileño Planeta do Futebol, figuras del equipo como Alisson, Danilo, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães y Vinicius Jr participaron de las negociaciones para definir el monto de los incentivos.
De acuerdo a lo establecido, cada uno de los 26 futbolistas convocados recibirá aproximadamente 1 millón de dólares si la Verdeamarela logra levantar el trofeo. La cifra equivale a unos 5,2 millones de reales por jugador, un monto que forma parte de la estrategia de la CBF para motivar al plantel en la búsqueda de un nuevo título mundial.
El premio de la FIFA al campeón del Mundial 2026
El dinero destinado a los futbolistas saldrá del premio económico que la FIFA otorga al campeón del torneo, que en la próxima edición será de 50 millones de dólares. De esta manera, la Confederación Brasileña contará con recursos suficientes para cumplir con el acuerdo alcanzado con los jugadores en caso de obtener el título.
Mientras tanto, el entrenador Carlo Ancelotti continúa trabajando en la conformación de la lista definitiva de 26 convocados, con la presencia de Neymar todavía en duda debido a su estado físico y futbolístico.
El fixture de Brasil en el Mundial 2026
- Brasil vs. Marruecos – sábado 13 de junio a las 19.00
- Brasil vs. Haití – viernes 19 de junio a las 22.00
- Escocia vs. Brasil – miércoles 24 de abril a las 19.00
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario