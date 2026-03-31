Cuántos millones se llevará cada jugador de la Selección de Brasil si ganan el Mundial 2026

La Selección de Brasil avanza en la planificación para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, donde buscará volver a conquistar el título tras 24 años de sequía. En ese contexto, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) llegó a un acuerdo con los referentes del plantel para establecer los premios económicos que percibirán los jugadores en caso de consagrarse campeones del mundo.