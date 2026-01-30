Sorpresa en Avellaneda: Independiente analiza la chance de sumar a Tomás Ángel

tomas angel 1

El acercamiento de su nombre a Independiente se dio a través del mismo agente que representa a Santiago Arias, uno de los últimos refuerzos del club. Esa gestión facilitó el contacto y permitió que la dirigencia comenzara a analizar la viabilidad de la operación. Por ahora, no hay definiciones concretas, pero la posibilidad está sobre la mesa.

Con el mercado entrando en su recta final, Independiente evalúa cada movimiento con cautela. La eventual llegada de Tomás Ángel dependerá no solo de la salida de Ruiz, sino también del consenso entre dirigentes y cuerpo técnico. Lo cierto es que el apellido Ángel volvió a resonar en el fútbol argentino, esta vez ligado a una chance inesperada en Avellaneda.