Sorpresa en Avellaneda: Independiente analiza la chance de sumar a Tomás Ángel
El delantero de 22 años, hijo de Juan Pablo Ángel, fue ofrecido al Rojo en el tramo final del mercado. Llega como una alternativa que aparece ligada a una posible venta.
Independiente atraviesa días movidos en el mercado de pases y, cuando parecía que la planificación estaba cerrada, surgió un nombre inesperado que comenzó a circular por los pasillos de Avellaneda. En las últimas horas, fue ofrecido Tomás Ángel, delantero de 22 años e hijo de Juan Pablo Ángel, histórico goleador de River.
La posibilidad apareció en un contexto particular: el club está muy cerca de concretar la transferencia de Javier Ruiz al Necaxa de México, una operación que podría modificar la postura inicial de la dirigencia, que era no incorporar más futbolistas si no se producía una salida. La inminente venta del mediocampista abrió una puerta que parecía clausurada y permitió que se analizaran nuevas alternativas.
En ese escenario, entre varios ofrecimientos que llegaron a la secretaría técnica, el nombre de Ángel apareció como una opción a evaluar. El cuerpo técnico encabezado por Gustavo Quinteros había manifestado la necesidad de contar con un centrodelantero que amplíe las variantes ofensivas, una carencia que se hizo visible en distintos tramos del último torneo.
Tomás Ángel nació en Birmingham, Inglaterra, durante la etapa en la que su padre jugaba en el Aston Villa. Si bien su formación inicial estuvo marcada por ese contexto europeo, su desarrollo futbolístico se consolidó en Sudamérica. Realizó las divisiones inferiores en Atlético Nacional, donde también tuvo su debut en Primera División. Más tarde dio el salto al fútbol estadounidense, con pasos por Los Ángeles FC -en el USL Championship- y posteriormente por el San Diego FC, su actual club.
A nivel selecciones, el atacante optó por representar a Colombia y fue parte del combinado Sub 20 que disputó el Mundial de la categoría en 2023, celebrado en la Argentina. Esa experiencia internacional le permitió sumar rodaje en un torneo exigente, aunque su presente reciente genera algunas dudas. En la última temporada, Ángel no tuvo continuidad desde agosto de 2025. A lo largo del año disputó 22 partidos, en los que convirtió tres goles y aportó dos asistencias, números que reflejan una participación intermitente.
El acercamiento de su nombre a Independiente se dio a través del mismo agente que representa a Santiago Arias, uno de los últimos refuerzos del club. Esa gestión facilitó el contacto y permitió que la dirigencia comenzara a analizar la viabilidad de la operación. Por ahora, no hay definiciones concretas, pero la posibilidad está sobre la mesa.
Con el mercado entrando en su recta final, Independiente evalúa cada movimiento con cautela. La eventual llegada de Tomás Ángel dependerá no solo de la salida de Ruiz, sino también del consenso entre dirigentes y cuerpo técnico. Lo cierto es que el apellido Ángel volvió a resonar en el fútbol argentino, esta vez ligado a una chance inesperada en Avellaneda.
