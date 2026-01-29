Necaxa mejoró la oferta y se acelera la salida de Javier Ruiz de Independiente

Ruiz viene de un muy buen paso por Barracas Central y en Avellaneda siempre fue considerado una alternativa importante para el semestre. Sin embargo, el desgaste del vínculo, la falta de acuerdo interno y la mejora sustancial de la oferta de Necaxa empujan la historia hacia una transferencia.

Las próximas horas serán clave. Con la nueva propuesta sobre la mesa, Independiente analiza seriamente avanzar en la venta, mientras el futbolista espera que se concrete una salida que, por primera vez desde que comenzó el conflicto, aparece como una posibilidad real.