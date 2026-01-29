Necaxa mejoró la oferta y se acelera la salida de Javier Ruiz de Independiente
El club mexicano ofreció 1.600.000 de dólares por el 60% del pase y la negociación con el equipo de Avellaneda entró en horas decisivas: los detalles.
La situación de Javier Ruiz en Independiente volvió a modificarse de manera significativa en las últimas horas. Tras una reunión entre el futbolista y la dirigencia que no logró destrabar el conflicto, el club mexicano Necaxa decidió mejorar su propuesta y acercó una oferta que ahora sí resulta atractiva para el Rojo.
Según informó TyC Sports, la nueva cifra de 1.600.000 de dólares por el 60% del pase abre un escenario mucho más favorable para que la transferencia se concrete. En esos términos, la operación tiene altas probabilidades de cerrarse y todo podría definirse en el corto plazo.
El conflicto entre Javier Ruiz e Independiente
La charla mantenida entre Ruiz y los dirigentes no logró modificar la postura del jugador, que continúa decidido a dejar el club. En Independiente la situación generó un fuerte malestar y consideran que el entorno del futbolista busca presionar para que se acepte la oferta del exterior o se habilite una salida similar.
El conflicto se arrastra desde el inicio de la pretemporada y tiene como eje una diferencia contractual. Como forma de reclamo, el jugador se ausentó de los entrenamientos, lo que derivó primero en una charla con el entrenador Gustavo Quinteros y luego en la decisión del DT de apartarlo del plantel profesional. Desde entonces, el delantero se entrena de manera diferenciada con la Reserva, bajo la conducción de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, mientras su situación contractual permanece sin resolverse.
Tras el triunfo ante Everton de Viña del Mar por la Serie Río de la Plata, Quinteros fue contundente sobre el tema: “Tiene las puertas abiertas cuando tenga ganas y esté motivado para ponerse la camiseta de Independiente”, expresó el técnico, dejando en claro que la definición final dependía del jugador. Además, deslizó que Ruiz pudo haber recibido influencias externas, aunque destacó tanto sus condiciones futbolísticas como su valor patrimonial.
Ruiz viene de un muy buen paso por Barracas Central y en Avellaneda siempre fue considerado una alternativa importante para el semestre. Sin embargo, el desgaste del vínculo, la falta de acuerdo interno y la mejora sustancial de la oferta de Necaxa empujan la historia hacia una transferencia.
Las próximas horas serán clave. Con la nueva propuesta sobre la mesa, Independiente analiza seriamente avanzar en la venta, mientras el futbolista espera que se concrete una salida que, por primera vez desde que comenzó el conflicto, aparece como una posibilidad real.
