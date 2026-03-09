Sorpresa en Brasil: San Pablo despidió a Hernán Crespo

image

Los números de Hernán Crespo desde su llegada a San Pablo

Si se analiza todo su paso por el club paulista, Crespo acumuló un total de 99 encuentros dirigidos. En ese lapso consiguió 45 triunfos, 26 empates y 28 derrotas. Uno de los momentos más destacados de su etapa en el equipo fue la conquista del Campeonato Paulista en 2021, título que marcó un hito para la institución en ese momento pero que con el correr del tiempo el equipo fue perdiendo fuerza.