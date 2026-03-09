Sorpresa en Brasil: San Pablo despidió a Hernán Crespo
El club brasilero anunció la salida del entrenador argentino tras una serie de malos resultados. El DT dirigió 46 partidos en su segunda etapa en el club brasileño.
San Pablo anunció este lunes la salida de Hernán Crespo como entrenador del primer equipo. La decisión también incluyó a todo su cuerpo técnico y marca el final de la segunda etapa del técnico argentino en el club, iniciada en julio de 2025.
La institución brasileña confirmó oficialmente la desvinculación del entrenador y de todos sus colaboradores. Junto a Crespo dejaron sus cargos los auxiliares Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, y el entrenador de arqueros Gustavo Nepote.
El exdelantero de la Selección argentina había comenzado su segundo ciclo en el club en julio de 2025. Durante este período dirigió 46 partidos, en los que obtuvo 21 victorias, siete empates y 18 derrotas. Los resultados recientes del equipo terminaron acelerando la decisión de la dirigencia de interrumpir el proyecto deportivo y buscar un nuevo rumbo para el plantel profesional de cara al futuro cercano de la temporada que estuvo lejos de tener el arranque ideal.
Los números de Hernán Crespo desde su llegada a San Pablo
Si se analiza todo su paso por el club paulista, Crespo acumuló un total de 99 encuentros dirigidos. En ese lapso consiguió 45 triunfos, 26 empates y 28 derrotas. Uno de los momentos más destacados de su etapa en el equipo fue la conquista del Campeonato Paulista en 2021, título que marcó un hito para la institución en ese momento pero que con el correr del tiempo el equipo fue perdiendo fuerza.
Cabe señalar que durante ese primer ciclo hubo cuatro partidos en los que el entrenador no pudo estar presente por problemas de salud. En esas ocasiones fue reemplazado por su asistente Juan Branda. Tras comunicar oficialmente el despido en sus redes sociales oficiales, San Pablo difundió un mensaje de agradecimiento hacia el entrenador argentino y su equipo de trabajo, deseándoles éxito en sus próximos desafíos profesionales.
