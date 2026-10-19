Sorpresa en el tenis: la reconocida pareja que se separó en los últimos días

La actual número 6 del ranking mundial de la WTA explicó con crudeza los motivos personales que la llevaron a tomar esta determinación, marcando el impacto psicológico y emocional que sufrió a raíz del conflicto bélico en Ucrania. "Con el tiempo llegué a entender que necesito encontrar mi camino de regreso a mí misma y que no puedo hacerlo dentro de nuestro matrimonio", confesó la atleta, remarcando que el desgaste interno acumulado en los últimos años tornó insostenible la continuidad de la pareja.