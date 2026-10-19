Sorpresa en el tenis: la reconocida pareja que se separó en los últimos días
La tenista confirmó el fin de su matrimonio con el exjugador francés tras casi nueve años de relación y una hija en común, revelando el impacto emocional que le provocó la guerra en su país.
El circuito internacional del tenis amaneció conmocionado este lunes tras confirmarse la ruptura de una de las parejas más emblemáticas del deporte blanco. A través de un extenso y emotivo comunicado publicado en sus redes sociales, la ucraniana Elina Svitolina anunció el fin de su matrimonio con el francés Gael Monfils luego de casi nueve años de relación.
La actual número 6 del ranking mundial de la WTA explicó con crudeza los motivos personales que la llevaron a tomar esta determinación, marcando el impacto psicológico y emocional que sufrió a raíz del conflicto bélico en Ucrania. "Con el tiempo llegué a entender que necesito encontrar mi camino de regreso a mí misma y que no puedo hacerlo dentro de nuestro matrimonio", confesó la atleta, remarcando que el desgaste interno acumulado en los últimos años tornó insostenible la continuidad de la pareja.
Sorpresa en el tenis: Svitolina y Monfils se separaron tras 9 años
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La historia de amor entre Svitolina y Monfils comenzó a finales de 2017, consolidándose con su boda en julio de 2021 y el nacimiento de su hija Skai en octubre de 2022. Tras el reciente retiro de las canchas del tenista galo —ganador de 13 títulos ATP—, la ucraniana resaltó el acompañamiento incondicional de su ahora exesposo durante sus momentos más complejos pero aclaró que el vínculo familiar continuará enfocado en la crianza compartida de la pequeña.
"Nuestro matrimonio está terminando, pero nuestra familia no. Siempre seremos sus padres, lado a lado, en cada paso de su vida. No hay nadie a quien culpar aquí", concluyó el descargo de la deportista de 32 años, quien solicitó respeto y privacidad para afrontar este proceso de reconstrucción personal lejos de los focos mediáticos.
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