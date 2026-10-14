Gabriela Sabatini, completamente alejada del tenis: cómo es su nueva vida entre Zúrich, Miami y Buenos Aires

De la raqueta a los pedales: el ciclismo, la nueva pasión de Gabriela Sabatini

Lejos del circuito profesional de tenis, Gabriela Sabatini encontró en el ciclismo de ruta su gran aliada. Las dos ruedas ocupan un lugar central en su rutina diaria, permitiéndole recorrer largas distancias y descubrir paisajes increíbles en cada uno de sus viajes.

Su entusiasmo la ha llevado a sumarse a desafíos recreativos de alto nivel, entre los que destacan pasadas ligadas al mismísimo Tour de Francia, travesías por diversos rincones de la Argentina y su participación en el exigente Gran Fondo Siete Lagos en la Patagonia.

Sin embargo, su preparación física no termina sobre la bicicleta. En sus estadías en Suiza, complementa su rutina con caminatas en la montaña, entrenamiento físico y otras disciplinas recreativas. Para la exnúmero tres del mundo, el deporte ya no se trata de marcar marcas ni sumar títulos, sino de una filosofía de vida enfocada en la salud, el bienestar y la desconexión personal.