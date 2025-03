Sorpresa: la estrella que Lionel Scaloni dejó afuera de la convocatoria de la Selección Argentina

No es el caso de Francisco Ortega, el lateral izquierdo surgido en Vélez que actualmente milita en el Olympiakos de la Superliga de Grecia; nadie puede asegurar que era número puesto, pero muchos pensaban que sería citado por el técnico argentino y no fue así.

El otro caso conocido este viernes sorprendió a más de uno, por no decir a todos: el seleccionador decidió no citar a Alejandro Garnacho, del Manchester United, quien no es tenido en cuenta por Scaloni.

alejandro garnacho manchester united.jpg Alejandro Garnacho.

¿La razón...? Motivos futbolísticos, según trascendió del entorno de la Scaloneta; en efecto, el delantero sufrió un claro bajón en el último semestre, sin llegar a destacar en el equipo británico que se mantiene en la mitad de abajo de la tabla de la Premier League.

De los últimos cinco partidos, los Diablos Rojos solo ganaron uno, empataron dos y perdieron los restantes. Un nivel de resultados muy bajo que Garnacho viene acompañando en términos generales.

Cuándo juega la Selección por las Eliminatorias Sudamericanas

Por las Eliminatorias sudamericanas, la Selección argentina tiene en frente los siguientes partidos clave:

21 de marzo: visitará a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo (Árbitro: Juan Benítez de Paraguay)

(Árbitro: Juan Benítez de Paraguay) 25 de marzo: recibirá a Brasil en el Más Monumental (Árbitro: Andrés Rojas de Colombia)