Tenso ida y vuelta de un ex Boca con un árbitro en el Torneo Regional: "¿Cuántos años tenés en el fútbol?"
Andrés Franzoia, actual DT de Paraná FC, quedó cara a cara con el juez durante el empate ante Atlético Baradero. El desubicado ida y vuelta que terminó en amonestación.
oEl Torneo Regional Federal Amateur suele regalar postales insólitas, pero el cruce que se vivió en la Bonaerense Pampeana Norte superó cualquier previsión. Andrés Franzoia, recordado exdelantero de Boca y actual entrenador de Paraná FC, fue el gran protagonista de una picante discusión al borde de la cancha con el árbitro Ignacio Pastor, que rápidamente se volvió viral.
El cruce entre Andrés Franzoia y el árbitro Ignacio Pastor
El episodio ocurrió durante el empate 0-0 de Paraná FC frente a Atlético Baradero, por la segunda fecha de la Zona 4. En medio de las protestas por los fallos arbitrales, el DT de 40 años quedó cara a cara con la autoridad del partido. Lejos de bajar los decibeles, el réferi no se guardó nada y lo encaró con una frase fulminante: "¿Cuántos años tenés en el fútbol? ¿Sabés qué? Yo tengo más que vos. Andá para allá, boludo".
Tras el exabrupto y el insólito intercambio de credenciales sobre la trayectoria de cada uno, Pastor dio por terminada la discusión mostrándole la tarjeta amarilla al entrenador del conjunto visitante.
Franzoia, surgido de las inferiores del Xeneize donde debutó en 2005 bajo la conducción de Jorge "Chino" Benítez, cuenta con una extensa carrera en Primera División tras vestir los colores de Huracán, Rosario Central, Olimpo, Arsenal, Unión, Argentinos Juniors y Sarmiento. Su etapa como profesional concluyó en 2019 defendiendo la camiseta de Defensores Unidos de Zárate, momento en que una artrosis severa en el tobillo lo obligó a colgar los botines de forma prematura.
Tras varios años alejado del ámbito profesional, el exfutbolista asumió la conducción técnica de Paraná FC con el objetivo de dar la nota en el certamen de ascenso. Sin embargo, su arranque de torneo quedó marcado por este insólito encontronazo con la autoridad del juego que generó sorpresa en todo el fútbol del interior.
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