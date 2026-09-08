Tenso ida y vuelta de un ex Boca con un árbitro en el Torneo Regional: "¿Cuántos años tenés en el fútbol?"

El cruce entre Andrés Franzoia y el árbitro Ignacio Pastor

El episodio ocurrió durante el empate 0-0 de Paraná FC frente a Atlético Baradero, por la segunda fecha de la Zona 4. En medio de las protestas por los fallos arbitrales, el DT de 40 años quedó cara a cara con la autoridad del partido. Lejos de bajar los decibeles, el réferi no se guardó nada y lo encaró con una frase fulminante: "¿Cuántos años tenés en el fútbol? ¿Sabés qué? Yo tengo más que vos. Andá para allá, boludo".