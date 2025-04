Sorpresa: Neymar apareció en el vestuario de Santos vestido de Batman

El fanatismo de Ney por el Caballero Oscuro no es novedad: desde tatuajes hasta un helicóptero personalizado con la ‘batiseñal’, el brasileño ha hecho del personaje de DC un sello personal. Esta vez, lució un traje completo con el logo de Batman para bancar al equipo en un duelo clave de la fecha 3 del torneo. Aunque no jugó, su presencia no pasó desapercibida, y el DT Pedro Caixinha lo destacó en conferencia: “Es nuestro capitán. Habló con el grupo y está cerca de volver. El martes se sumará a los entrenamientos”.