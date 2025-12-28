Empresario argentino destacó a Adolfo Cambiaso por sobre Diego Maradona y Lionel Messi: "Más talentoso"
Lando Simonetti, dueño de La Martina, comparó a Diego Maradona con Adolfo Cambiaso y aseguró que el polista es “más talentoso”, generando repudio en redes
Una insólita declaración encendió la polémica en las últimas horas. Lando Simonetti, fundador y director de la marca de indumentaria La Martina, realizó una comparación entre Diego Armando Maradona y Adolfo Cambiaso que generó indignación y fuertes críticas en redes sociales.
El empresario sostuvo que el referente de La Dolfina es “más talentoso” que el campeón del mundo en México 1986 y argumentó su postura a partir de la complejidad del polo en relación con el fútbol, en una charla con el influencer Gonzalo Seré.
El argumento de Lando Simonetti y la reacción en redes
“Te voy a mostrar a un deportista que es mucho más talentoso que Maradona”, comenzó diciendo Simonetti, al recordar que incluso llevó a un periodista del diario Corriere della Sera desde Italia para demostrar su postura. Según explicó, las condiciones en las que juega Cambiaso hacen que su desempeño sea superior desde lo técnico.
“Maradona juega con una pelota grande, en una cancha perfecta. Cambiaso juega arriba de un caballo, a 40 o 50 kilómetros por hora, con un taco de dos metros y en un pasto con agujeros. Es una computadora”, afirmó, minimizando de manera comparativa el talento del máximo ídolo del fútbol argentino.
Las declaraciones no tardaron en viralizarse y generaron un amplio repudio dónde se vieron algunos de los comentarios que circularon, en defensa de Diego Maradona, considerado el mayor símbolo del deporte nacional.
La relación de Diego Maradona con el polo: su amistad con Adolfo Cambiaso y
La comparación de Lando Simonetti resultó llamativa por la gran amistad que tuvieron Maradona y Cambiaso, quienes compartieron asados y momentos por fuera de las canchas. Incluso, después del fallecimiento del '10', el equipo de La Dolfina se presentó en el 127° Argentino Abierto de Polo con camisetas conmemorativas en su honor.
