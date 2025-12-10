Sorteo de la Liga Profesional 2026: así quedaron conformadas las zonas

platense campeon.jpg

Cuándo se jugarán el Torneo Apertura y el Clausura 2026

De cara al 2026, el calendario tendrá particularidades. El Apertura comenzará el fin de semana del 24 de enero, con la obligación de finalizar antes del 11 de junio, fecha en la que se pondrá en marcha el Mundial.

El Clausura, por su parte, aún no tiene día confirmado, pero su inicio será posterior al certamen internacional para permitir una programación más ordenada. El interés por esta planificación es grande, considerando que en 2025 Rosario Central se quedó con el honor de ser el mejor de la Tabla Anual, un premio que nuevamente estará en juego.

Con Platense consagrado en el Apertura y Racing–Estudiantes disputando el Clausura, el sorteo funciona como una nueva línea de largada. La ceremonia no solo definirá los caminos que deberá recorrer cada equipo, sino que también marcará el inicio simbólico de un año que promete alta competencia, ajustes por el calendario mundialista y una continua búsqueda por darle identidad al formato adoptado por la Liga Profesional.