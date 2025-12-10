Sorteo de la Liga Profesional 2026: así quedaron conformadas las zonas
La ceremonia se realizó este miércoles desde el mediodía, en el Predio de Ezeiza, donde se dieron a conocer la conformación de las zonas para el año que viene.
La Liga Profesional 2026 definió este miércoles al mediodía la conformación de las zonas que ordenarán la competencia del próximo año. El evento, realizado en el Predio de Ezeiza, reunió a dirigentes de todas las instituciones y marcó el puntapié inicial de la temporada.
La Zona A quedó conformada por Defensa y Justicia, Vélez, Deportivo Riestra, Lanús, Talleres, Instituto, Boca, Estudiantes, Platense, Gimnasia de Mendoza, San Lorenzo, Independiente, Newell’s, Unión y Central Córdoba. El grupo reúne a varios protagonistas de las últimas temporadas y a clásicos históricos, además de equipos del interior con fuerte crecimiento.
Por su parte, la Zona B quedó integrada por River, Racing, Rosario Central, Tigre, Huracán, Banfield, Belgrano, Barracas, Independiente Rivadavia de Mendoza, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors (AAAJ), Aldosivi, Atlético Tucumán, Sarmiento y Gimnasia.
Cómo serán los Interzonales en la Liga Profesional de Fútbol
- Vélez vs River
- Barracas Central vs Platense
- Talleres de Córdoba vs Rosario Central
- Sarmiento de Junín vs Estudiantes de La Plata
- Defensa y Justicia vs Belgrano de Córdoba
- Argentinos Juniors vs Lanús
- Boca Juniors vs Racing
- Independiente Rivadavia vs Independiente
- Unión vs Aldosivi
- Atlético Tucumán vs Instituto de Córdoba
- San Lorenzo vs Estudiantes de Río Cuarto
- Gimnasia y Esgrima La Plata vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza
- Central Córdoba de Santiago del Estero vs Tigre
- Huracán vs Deportivo Riestra
- Newell's vs Banfield
Este formato, que combinó regularidad con instancias eliminatorias, volverá a definir a los campeones semestrales y otorgará otro título adicional al líder de la tabla anual. La incertidumbre principal pasa por el reordenamiento de algunos clubes después de los recientes ascensos y descensos.
Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza ocuparán los lugares vacantes tras la baja de San Martín de San Juan y Godoy Cruz, lo que obliga a reconfigurar emparejamientos y clásicos indirectos que usualmente se contemplan para equilibrar las zonas. En este contexto, los dirigentes observan con atención cómo afectarán estos cambios la conformación final.
Cuándo se jugarán el Torneo Apertura y el Clausura 2026
De cara al 2026, el calendario tendrá particularidades. El Apertura comenzará el fin de semana del 24 de enero, con la obligación de finalizar antes del 11 de junio, fecha en la que se pondrá en marcha el Mundial.
El Clausura, por su parte, aún no tiene día confirmado, pero su inicio será posterior al certamen internacional para permitir una programación más ordenada. El interés por esta planificación es grande, considerando que en 2025 Rosario Central se quedó con el honor de ser el mejor de la Tabla Anual, un premio que nuevamente estará en juego.
Con Platense consagrado en el Apertura y Racing–Estudiantes disputando el Clausura, el sorteo funciona como una nueva línea de largada. La ceremonia no solo definirá los caminos que deberá recorrer cada equipo, sino que también marcará el inicio simbólico de un año que promete alta competencia, ajustes por el calendario mundialista y una continua búsqueda por darle identidad al formato adoptado por la Liga Profesional.
