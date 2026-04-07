Clima caliente en Corinthians: la barra apuró al plantel antes del viaje a la Argentina

El episodio refleja el delicado momento que atraviesa el club brasileño, que viene de una serie de resultados negativos que derivaron en la salida del entrenador Dorival Júnior. En su lugar asumió Fernando Diniz, quien tendrá su debut oficial justamente en este compromiso internacional, con la presión de revertir rápidamente la imagen del equipo.

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Charles sendo cobrado fortemente na saída do CT!#Corinthians pic.twitter.com/TtXh71ZmPE — Identidade Corinthiana (@IDCorinthiana) April 6, 2026

Además del flojo presente colectivo, el rendimiento individual de algunos jugadores también fue foco de críticas. En el caso de Charles, los hinchas hicieron hincapié en su escasa producción ofensiva, recordando que apenas convirtió un gol en el último año, lo que incrementó el nivel de enojo generalizado.

De esta manera, el Timao llegará a su debut en la Libertadores en un contexto cargado de tensión interna, con un plantel cuestionado y un nuevo ciclo que recién comienza. El desafío en suelo enemigo no solo será deportivo, sino también anímico, en medio de una presión que no da tregua.

Embed | Kaio César também foi cobrado.



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