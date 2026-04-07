Clima caliente en Corinthians: la barra apuró al plantel antes del viaje a la Argentina
En la previa del debut ante Platense por la Copa Libertadores, hinchas organizados del club paulista increparon con dureza a varios futbolistas en la puerta del predio.
El ambiente en Corinthians, uno de los clubes más populares de Brasil, está lejos de ser el ideal a pocas horas de su estreno en la Copa Libertadores 2026. En un episodio que generó fuerte repercusión, integrantes de la barra del club se hicieron presentes en el ingreso al predio y protagonizaron un tenso cruce con varios jugadores del plantel profesional.
La escena, cargada de insultos y amenazas, ocurrió antes del viaje rumbo a Buenos Aires, donde el equipo enfrentará a Platense este jueves desde las 21 en el estadio Ciudad de Vicente López. Las imágenes del momento no tardaron en viralizarse y dejaron en evidencia el malestar de los hinchas con el rendimiento reciente del equipo.
Entre los futbolistas más apuntados estuvieron Raniele, Kaio César y Charles, quienes recibieron cuestionamientos directos en medio de un clima hostil. Uno de los momentos más impactantes fue cuando increparon a Raniele con una frase contundente: "¿Te pensás que somos tarados? ¿Estás jodiendo? Estás en Corinthians. Acá hay que jugar al fútbol, mierda. Andate". El mediocampista optó por no responder y permaneció en silencio ante la situación.
Mal momento para Corinthians antes de jugar por Copa Libertadores en Argentina
La tensión también alcanzó a Charles, quien intentó evitar el cruce saliendo por otro sector del predio, pero fue interceptado igualmente por los hinchas. Lejos de calmar los ánimos, esa maniobra generó una reacción aún más agresiva: "¿Estás haciendo maniobritas, no? Estamos en una puerta y vos salís por otra. ¿Te pensás que somos tarados?".
Posteriormente, el delantero volvió a ser blanco de insultos más duros, en los que incluso lo amenazaron de forma directa: "Nosotros te hacemos volver a la p*** que te parió así nomás. Tómatelas, dale."
El episodio refleja el delicado momento que atraviesa el club brasileño, que viene de una serie de resultados negativos que derivaron en la salida del entrenador Dorival Júnior. En su lugar asumió Fernando Diniz, quien tendrá su debut oficial justamente en este compromiso internacional, con la presión de revertir rápidamente la imagen del equipo.
Además del flojo presente colectivo, el rendimiento individual de algunos jugadores también fue foco de críticas. En el caso de Charles, los hinchas hicieron hincapié en su escasa producción ofensiva, recordando que apenas convirtió un gol en el último año, lo que incrementó el nivel de enojo generalizado.
De esta manera, el Timao llegará a su debut en la Libertadores en un contexto cargado de tensión interna, con un plantel cuestionado y un nuevo ciclo que recién comienza. El desafío en suelo enemigo no solo será deportivo, sino también anímico, en medio de una presión que no da tregua.
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